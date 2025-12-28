Külföld
Helyi tűzszünet lépett életbe a zaporizzsjai atomerőmű térségében

A NAÜ csapata jelenleg is a helyszínen tartózkodik, és felügyeli a javítási munkálatokat, amelyek várhatóan több napig tartanak majd. Grossi köszönetet mondott mindkét félnek, amiért beleegyeztek az úgynevezett „csendablak” (window of silence) megnyitásába - írja a Hromadske alapjána a KárpátHír.
A beavatkozás célja, hogy helyreállítsák az áramátvitelt a zaporizzsjai atomerőmű és a szomszédos zaporizzsjai hőerőmű elosztó alállomásai között, biztosítva ezzel a nukleáris létesítmény stabilabb energiaellátását.
Krónikus instabilitás
A NAÜ emlékeztetett arra, hogy a ZAESZ külső áramellátása továbbra is „rendkívül bizonytalan”. A több mint három és fél éve tartó háború alatt az állomás legalább tíz alkalommal veszítette el a kapcsolatot a külső hálózattal, ilyenkor kénytelen volt a vészhelyzeti dízelgenerátorokra támaszkodni.
A közelmúlt eseményei is a rendszer sérülékenységét mutatják:
- November 9-én, hat hónap után először sikerült csatlakoztatni az erőművet egy tartalék külső távvezetékhez.
- November 14-én újabb ágyúzások miatt ismét a teljes áramkimaradás szélére került a létesítmény, a hibát öt nap alatt hárították el.
- Legutóbb, a december 13-i éjszakai támadás során az erőmű több mint egy órán át újra dízelgenerátorokról üzemelt.