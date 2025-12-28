2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Helyi tűzszünet lépett életbe a zaporizzsjai atomerőmű térségében

Helyi tűzszünetben állapodott meg Ukrajna és Oroszország

MH
 2025. december 28. vasárnap. 14:47
Megosztás

Igy megkezdődhet a sérült távvezetékek javítási munkálatai – jelentette be Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója. A megállapodás értelmében a felek átmenetileg felfüggesztették a harcokat a kritikus infrastruktúra helyreállításáért.

Helyi tűzszünet lépett életbe a zaporizzsjai atomerőmű térségében
Az orosz ellenőrzés alatt álló dél-ukrajnai Zaporizzsjai atomerőmű látványa 2023. június 15-én
Fotó: AFP/Olga Maltseva

A NAÜ csapata jelenleg is a helyszínen tartózkodik, és felügyeli a javítási munkálatokat, amelyek várhatóan több napig tartanak majd. Grossi köszönetet mondott mindkét félnek, amiért beleegyeztek az úgynevezett „csendablak” (window of silence) megnyitásába - írja a Hromadske alapjána a KárpátHír.

A beavatkozás célja, hogy helyreállítsák az áramátvitelt a zaporizzsjai atomerőmű és a szomszédos zaporizzsjai hőerőmű elosztó alállomásai között, biztosítva ezzel a nukleáris létesítmény stabilabb energiaellátását.

Krónikus instabilitás

A NAÜ emlékeztetett arra, hogy a ZAESZ külső áramellátása továbbra is „rendkívül bizonytalan”. A több mint három és fél éve tartó háború alatt az állomás legalább tíz alkalommal veszítette el a kapcsolatot a külső hálózattal, ilyenkor kénytelen volt a vészhelyzeti dízelgenerátorokra támaszkodni.

A közelmúlt eseményei is a rendszer sérülékenységét mutatják:

  • November 9-én, hat hónap után először sikerült csatlakoztatni az erőművet egy tartalék külső távvezetékhez.
  • November 14-én újabb ágyúzások miatt ismét a teljes áramkimaradás szélére került a létesítmény, a hibát öt nap alatt hárították el.
  • Legutóbb, a december 13-i éjszakai támadás során az erőmű több mint egy órán át újra dízelgenerátorokról üzemelt.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink