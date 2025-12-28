Helyi tűzszünet lépett életbe a zaporizzsjai atomerőmű térségében

Igy megkezdődhet a sérült távvezetékek javítási munkálatai – jelentette be Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója. A megállapodás értelmében a felek átmenetileg felfüggesztették a harcokat a kritikus infrastruktúra helyreállításáért.

A NAÜ csapata jelenleg is a helyszínen tartózkodik, és felügyeli a javítási munkálatokat, amelyek várhatóan több napig tartanak majd. Grossi köszönetet mondott mindkét félnek, amiért beleegyeztek az úgynevezett „csendablak” (window of silence) megnyitásába - írja a Hromadske alapjána a KárpátHír.

A beavatkozás célja, hogy helyreállítsák az áramátvitelt a zaporizzsjai atomerőmű és a szomszédos zaporizzsjai hőerőmű elosztó alállomásai között, biztosítva ezzel a nukleáris létesítmény stabilabb energiaellátását.

Krónikus instabilitás

A NAÜ emlékeztetett arra, hogy a ZAESZ külső áramellátása továbbra is „rendkívül bizonytalan”. A több mint három és fél éve tartó háború alatt az állomás legalább tíz alkalommal veszítette el a kapcsolatot a külső hálózattal, ilyenkor kénytelen volt a vészhelyzeti dízelgenerátorokra támaszkodni.

A közelmúlt eseményei is a rendszer sérülékenységét mutatják: