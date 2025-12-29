Egy jégkorongozó ledöntötte Lukasenko-t a mérkőzés során

A belorusz elnök, Aleksandr Lukasenka egy barátságos jégkorongmérkőzés során esett el a jégpályán.

Az incidens a Brest régió válogatottja elleni mérkőzés során történt, amikor a hátával haladó jégkorongozó, Jaroszlav Csupris véletlenül összeütközött az államfővel, de azonnal segített neki felállni -írja a news.ru.

A mérkőzés 5:5-ös döntetlennel ért véget, és a végső gólt az elnök fia, Nyikolaj Lukasenko lőtte, ezzel megmentve csapatát a vereségtől. Aleksandr Lukasenko maga a bukás után folytatta a játékot.