Belpolitikai botrány Nagy-Britanniában

Belpolitikai botránnyá fajult vasárnapra egy brit-egyiptomi állampolgárságú, Egyiptomban ellenzéki tevékenység miatt hosszú évekre bebörtönzött aktivista nagy-britanniai beutazása, miután kiderült, hogy az illető az elmúlt években szélsőségesen antiszemita, zsidók tömeges meggyilkolására uszító felhívásokat tett közzé.

Alaa Abdel-Fattáh, a 2011-ben lezajlott egyiptomi kormányellenes felkelés egyik kulcsfigurája elengedéséért az előző konzervatív párti kormányok és a jelenlegi munkáspárti kormány is éveken át nyomást gyakorolt a kairói vezetésre, és Abdel-Fattáh pénteken vissza is térhetett Nagy-Britanniába.

Keir Starmer munkáspárti brit miniszterelnök a X portálon közzétett nyilatkozatában „elragadtatással” nyugtázta, hogy Abdel-Fattáh hazatérhetett Nagy-Britanniába és ismét találkozhatott szeretteivel.

Starmer szerint Abdel-Fattáh ügyét a munkáspárti kormány tavalyi hivatalba lépése óta „elsődleges fontosságúként” tartotta nyilván. A brit kormányfő kifejezésre juttatta háláját Abdel Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnöknek az ellenzéki személyiségnek adott, még szeptemberben bejelentett amnesztiáért.

A vasárnapi brit sajtóban ugyanakkor hosszas idézetek jelentek meg azokból a korábbi, szélsőségesen antiszemita és zsidók elleni erőszakcselekményekre felhívó megnyilvánulásokból, amelyeket Alaa Abdel-Fattáh tett közzé közösségimédia-felületeken.

A The Sunday Telegraph című konzervatív vasárnapi brit lap képernyőfotót közölt egy - azóta törölt - bejegyzésről, amelyben az édesanyja révén brit állampolgárságú Abdel-Fattáh az X portálon közli, hogy „hőstettnek” tartja „a gyarmatosítók, és különösképpen a cionisták megölését”, és véleménye szerint „még többet kellene közülük meggyilkolni”.

Egy másik bejegyzésben Abdel-Fattáh azt írta, hogy ha drónokhoz tudna hozzájutni, azokat „cionista esküvők” ellen vetné be.

Előkerültek olyan bejegyzései is a korábbi évekből, amelyekben a Downing Street-i miniszterelnöki hivatal felgyújtására és brit rendőrök megölésére biztatta híveit.

Robert Jenrick, az ellenzéki Konzervatív Párt árnyékkormányának igazságügyminiszter-jelöltje Starmerhez intézett hivatalos vasárnapi levelében Alaa Abdel-Fattáh kitoloncolását követelte a munkáspárti kormányfőtől.

Más konzervatív politikusok arra szólították fel a kormányt, hogy vonja meg Abdel-Fattáh brit állampolgárságát.

A több mint 300 ezer fős brit zsidóság vezető érdekképviseleti csoportja, a Board of Deputies of British Jews vasárnapi nyilatkozatában „súlyosan aggályosnak” nevezte Abdel-Fattáh beengedését Nagy-Britanniába.

Adrian Cohen, a szervezet alelnöke a BBC közszolgálati médiatársaságnak nyilatkozva úgy fogalmazott: az egyiptomi ellenzéki személyiség érdekében végzett összpárti kampánytevékenység és az, hogy a brit kormány „meleg szavakkal üdvözölte” Abdel-Fattáh beutazását, a kellő gondosságú hatósági átvilágítás „elképesztő hiányáról” tanúskodik.

Downing Street-i források a brit sajtóval vasárnap azt közölték, hogy Keir Starmer miniszterelnöknek nem volt tudomása Abdel-Fattáh korábbi szélsőséges antiszemita megnyilvánulásairól.