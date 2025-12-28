2026. január 8., csütörtök

Előd

Orosz-ukrán háború

Külföld

Befejeződött Trump és Zelenszkij floridai találkozója

Az olasz külügyminiszter szerint most európai vezetőkkel videókonferenciáznak, aztán Trump várhatóan felhívja Putyint

 2025. december 28. vasárnap. 22:34
Frissítve: 2025. december 29. 9:28
Véget ért Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök floridai tárgyalása, ezt követően pedig európai vezetőkkel folytatnak videókonferenciát – árulta el Antonio Tajani olasz külügyminiszter

Ukrajna és az Egyesült Államok elnökeinek találkozója Floridában kezdődött
Fotó: AFP/Handout/Ukrainian Presidental Office

Tajani a Corriere della Sera szerint azt mondta: „Teljes mértékben támogatjuk az Egyesült Államok kezdeményezését. Most meglátjuk, mi lesz a következő lépés, minden még folyamatban van; meglátjuk, Putyin elfogadja-e a javaslatokat. A biztonság kérdése alapvető jelentőségű számunkra, európaiak számára is.”

Trump és Zelenszkij megbeszélése több mint két órán át tartott, Washington és Kijev egyelőre nem közölt részleteket az egyeztetés eredményéről. Donald Trump és Vlagyimir Putyin abban állapodott meg, hogy az amerikai és ukrán fél tárgyalásai után másodszor is telefonon egyeztetnek.

