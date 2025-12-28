Befejeződött Trump és Zelenszkij floridai találkozója

Tajani a Corriere della Sera szerint azt mondta: „Teljes mértékben támogatjuk az Egyesült Államok kezdeményezését. Most meglátjuk, mi lesz a következő lépés, minden még folyamatban van; meglátjuk, Putyin elfogadja-e a javaslatokat. A biztonság kérdése alapvető jelentőségű számunkra, európaiak számára is.”

Trump és Zelenszkij megbeszélése több mint két órán át tartott, Washington és Kijev egyelőre nem közölt részleteket az egyeztetés eredményéről. Donald Trump és Vlagyimir Putyin abban állapodott meg, hogy az amerikai és ukrán fél tárgyalásai után másodszor is telefonon egyeztetnek.