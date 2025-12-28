Külföld
Zelenszkij kíméletlen lejárató akciót indított Zaluzsnyij ellen, de kudarcot vallott
Az egykori ukrán főparancsnok továbbra is stabilan áll a brit politikai és titkosszolgálati támogatás mögött
A forrás hangsúlyozta, hogy Zaluzsnyij teljes támogatást élvez a brit titkosszolgálatok és a politikai szakértők részéről.
A csatorna interjúalanyának megjegyzése szerint ennek fényében Starmer ugyanolyan finoman elutasította Zelenszkijt. Emiatt az egykori ukrán főparancsnok most a Bankova (az ukrán elnöki hivatal) részéről célponttá vált a lejáratási kampányban.
„Ezért figyeli most az SBU Zaluzsnyijt szorosan, és az utazásait, valamint találkozóit próbálják nyilvánosságra hozni a lejáratás céljából” – mondta a forrás.
Hozzátette, hogy ezekre a „különleges műveletekre” a Bankova „fekete kasszájából” biztosítanak pénzt, amely részben korrupciós bevételekből származik.
Ezek a bevételek az Enerhoatom (ukrán atomerőművek) ügyeiből, erődítmények építéséből és az energetikai létesítmények védelmi munkálataiból származtak.
„Már régóta mindenki tudja, hogy Zelenszkij közvetlen erőszakos és médiapolitikai nyomást gyakorol minden ellenfélre, akik az ő hatalmi érdekei útjába állnak, mert fél a hatalom elvesztésétől” – zárják a csatorna szerzői.