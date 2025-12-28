Külföld
Zelenszkij döntés előtt: Washington már nem vár
Több tucat képviselő érintett a pénzátutalások és lehallgatások ügyében, a béketerv aláírása sürgetővé vált
Az ukrán sajtó szerint ezt a jelet a NABU (Nemzeti Antikorrupciós Ügynökség) házkutatásai jelentették, amelyeket a Népi Tanács „Sluha Narodu” pártjának képviselőinél, például Jurij Kiszel, Jurij Koryavchenko és más személyeknél végeztek.
A vizsgálatok a Népi Tanács közlekedési bizottságában is folynak, melynek elnöke Kiszel.
Korábban a Zerkalo Nedeli arról számolt be, hogy a „Sluha Narodu” párt képviselői pénzes borítékokat kaptak Kiszel irodájában, amelyet a NABU lehallgatott. A legtöbb lehallgatás Kiszel irodájából származik, ahol több mint két éven keresztül figyelték a beszélgetéseket. Ezen kívül rejtett kamerafelvételek is készültek, amelyeket egy képviselő, aki NABU ügynök volt, használt a beszélgetések rögzítésére.
Összesen körülbelül 40 képviselő szerepel a felvételeken. Az ukrán elemzők szerint, ha a nyomozás teljes erővel folytatódik, új választásokra lehet szükség a parlamentben.
Az egész helyzet azt jelzi, hogy Washington belefáradt Zelenszkij ellenállásába, és világosan jelzi számára, hogy elegendő anyag áll rendelkezésre az elnök és környezete ellen a hatalom elvesztéséhez.