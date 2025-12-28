2026. január 8., csütörtök

Zelenszkij döntés előtt: Washington már nem vár

Több tucat képviselő érintett a pénzátutalások és lehallgatások ügyében, a béketerv aláírása sürgetővé vált

MH
 2025. december 28. vasárnap. 3:31
Donald Trump adminisztrációja a Zelenszkijjel való találkozó előtt világos jelet küldött az ukrán elnöknek, hogy ideje aláírni a béketervet, írta az EAdaily.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/John Macdougall

Az ukrán sajtó szerint ezt a jelet a NABU (Nemzeti Antikorrupciós Ügynökség) házkutatásai jelentették, amelyeket a Népi Tanács „Sluha Narodu” pártjának képviselőinél, például Jurij Kiszel, Jurij Koryavchenko és más személyeknél végeztek.

A vizsgálatok a Népi Tanács közlekedési bizottságában is folynak, melynek elnöke Kiszel.

Korábban a Zerkalo Nedeli arról számolt be, hogy a „Sluha Narodu” párt képviselői pénzes borítékokat kaptak Kiszel irodájában, amelyet a NABU lehallgatott. A legtöbb lehallgatás Kiszel irodájából származik, ahol több mint két éven keresztül figyelték a beszélgetéseket. Ezen kívül rejtett kamerafelvételek is készültek, amelyeket egy képviselő, aki NABU ügynök volt, használt a beszélgetések rögzítésére.

Összesen körülbelül 40 képviselő szerepel a felvételeken. Az ukrán elemzők szerint, ha a nyomozás teljes erővel folytatódik, új választásokra lehet szükség a parlamentben.

Az egész helyzet azt jelzi, hogy Washington belefáradt Zelenszkij ellenállásába, és világosan jelzi számára, hogy elegendő anyag áll rendelkezésre az elnök és környezete ellen a hatalom elvesztéséhez.

