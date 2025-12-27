2026. január 8., csütörtök

Előd

Külföld

Tűzszüneti megállapodást kötött Thaiföld és Kambodzsa

Több ezren lélegezhenek fel

 2025. december 27. szombat. 10:55
Azonnali tűzszünetről állapodott meg Kambodzsa és Thaiföld szombaton, a két ország határán az elmúlt hetekben lezajlott összecsapásokat követően.

Tűzszüneti megállapodást kötött Thaiföld és Kambodzsa
A thaiföldi és kambodzsai fegyverszüneti tárgyalásokat követően kambodzsai védelmi tisztviselőknek vélt személyek távoznak a Ban Pakkad határátkelőhelyről Pailin tartományban, Kambodzsában, 2025. december 27-én
Fotó: Anadolu via AFP/Daniel Ceng

A megállapodást a két ország védelmi minisztere írta alá több napon át tartó tárgyalásokat követően, és a kambodzsai tárca hozta nyilvánosságra. Közölték, hogy annak értelmében mindkét oldalon leállítják a csapatmozgásokat.

A két ország 800 kilométeres közös határán júliusban öt napon át tartó összecsapások voltak, amelyek során negyvenhárman meghaltak és 300 ezren elmenekültek otthonukból. A Donald Trump amerikai elnök közvetítésével októberben aláírt tűzszüneti megállapodást december elején felfüggesztették, miután thaiföldi katonák aknára lépve megsebesültek, amelyről Bangkok azt mondta, hogy a kambodzsaiak rakták le nemrégiben. Az újabb harcokban legkevesebb negyvennégy ember halt meg, és a határ két oldalán ismét több százezer embert kellett evakuálni.

A mostani megállapodás szerint az elmenekült polgári lakosságnak lehetővé teszik, hogy biztonságban hazatérjen.

