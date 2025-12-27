Tűzszüneti megállapodást kötött Thaiföld és Kambodzsa

Azonnali tűzszünetről állapodott meg Kambodzsa és Thaiföld szombaton, a két ország határán az elmúlt hetekben lezajlott összecsapásokat követően.

A megállapodást a két ország védelmi minisztere írta alá több napon át tartó tárgyalásokat követően, és a kambodzsai tárca hozta nyilvánosságra. Közölték, hogy annak értelmében mindkét oldalon leállítják a csapatmozgásokat.

A két ország 800 kilométeres közös határán júliusban öt napon át tartó összecsapások voltak, amelyek során negyvenhárman meghaltak és 300 ezren elmenekültek otthonukból. A Donald Trump amerikai elnök közvetítésével októberben aláírt tűzszüneti megállapodást december elején felfüggesztették, miután thaiföldi katonák aknára lépve megsebesültek, amelyről Bangkok azt mondta, hogy a kambodzsaiak rakták le nemrégiben. Az újabb harcokban legkevesebb negyvennégy ember halt meg, és a határ két oldalán ismét több százezer embert kellett evakuálni.

A mostani megállapodás szerint az elmenekült polgári lakosságnak lehetővé teszik, hogy biztonságban hazatérjen.