2026. január 8., csütörtök

Trump szerint súlyos válságban van Oroszország

Az amerikai elnök kemény kijelentést tett, bizonyítékokat azonban nem mutatott be

MH
 2025. december 27. szombat. 10:06
Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump azt állította, hogy Oroszország gazdasága súlyos helyzetben van, állítását azonban nem támasztotta alá bizonyítékokkal.

Donald Trump amerikai elnök
Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds

„A gazdaságuk nehéz állapotban van, nagyon nehéz állapotban van” – mondta Trump a Politico című lapnak.

Oroszországban többször is kijelentették, hogy az ország megbirkózik a szankciós nyomással, amelyet a Nyugat néhány évvel ezelőtt kezdett alkalmazni, és amelyet azóta is fokoz.

Moszkvában azt is hangsúlyozták, hogy a Nyugatnak nincs elég bátorsága elismerni az Oroszország elleni szankciók kudarcát. Magukban a nyugati országokban is többször hangzott el az a vélemény, hogy az Oroszország elleni szankciók nem hatékonyak.

