Trump szerint súlyos válságban van Oroszország

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump azt állította, hogy Oroszország gazdasága súlyos helyzetben van, állítását azonban nem támasztotta alá bizonyítékokkal.

„A gazdaságuk nehéz állapotban van, nagyon nehéz állapotban van” – mondta Trump a Politico című lapnak.

Oroszországban többször is kijelentették, hogy az ország megbirkózik a szankciós nyomással, amelyet a Nyugat néhány évvel ezelőtt kezdett alkalmazni, és amelyet azóta is fokoz.

Moszkvában azt is hangsúlyozták, hogy a Nyugatnak nincs elég bátorsága elismerni az Oroszország elleni szankciók kudarcát. Magukban a nyugati országokban is többször hangzott el az a vélemény, hogy az Oroszország elleni szankciók nem hatékonyak.