Trump szerint súlyos válságban van Oroszország
Az amerikai elnök kemény kijelentést tett, bizonyítékokat azonban nem mutatott be
Donald Trump amerikai elnök
Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds
„A gazdaságuk nehéz állapotban van, nagyon nehéz állapotban van” – mondta Trump a Politico című lapnak.
Oroszországban többször is kijelentették, hogy az ország megbirkózik a szankciós nyomással, amelyet a Nyugat néhány évvel ezelőtt kezdett alkalmazni, és amelyet azóta is fokoz.
Moszkvában azt is hangsúlyozták, hogy a Nyugatnak nincs elég bátorsága elismerni az Oroszország elleni szankciók kudarcát. Magukban a nyugati országokban is többször hangzott el az a vélemény, hogy az Oroszország elleni szankciók nem hatékonyak.