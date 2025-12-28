Trump és Zelenszkij: béketervezet vagy diplomáciai csapda?

Az európaiak pozitív kimenetelt várnak Volodimir Zelenszkij és Donald Trump találkozójától, ugyanakkor elismerik, hogy az amerikai vezetővel folytatott tárgyalások kiszámíthatatlanok lehetnek, írta az EAdaily.

„Trumppal nincsenek alacsony kockázatú forgatókönyvek” – mondta egy NATO-tisztviselő.

Az európai tisztviselők szerint az ukrán oldal több hónapja próbálta elérni ezt a találkozót. Az amerikai és európai tisztviselők megerősítették, hogy a tárgyalásokon nem várható európai országok vezetőinek részvétele.

Az amerikai hivatalos személyek reményüket fejezték ki, hogy a találkozó produktív lesz a hét folyamán az USA és Ukrajna delegációi által kifejtett erőfeszítések tükrében. Az európaiak szintén pozitív kimenetelt várnak, a két ország közötti kapcsolatok dinamikáját produktívnak minősítve.

Korábban Zelenszkij bejelentette a floridai találkozót Trumppal, amely a Axios szerint 2025. december 28-án, vasárnap lesz. A cikk szerint a találkozó előtti napon telefonkonferenciát tartanak európai vezetők részvételével, hogy mindenkit naprakészen tájékoztassanak a tárgyalások állásáról.

Zelenszkij szerint a találkozón bemutatja az Ukrajna által kidolgozott, 20 pontból álló új béketervezetet. Ezen felül a feleknek a területi kérdésekről, a zaporizzsjai atomerőmű sorsáról és egy gazdasági megállapodásról is tárgyalniuk kell, amelynek tartalma további pontosítást igényel.

A Politico szerint Trump „hűvösen” fogadta Zelenszkij béketervezetét, ugyanakkor az amerikai elnök produktív találkozót vár.

Oroszország külügyminisztériumának helyettes vezetője, Szergej Rjabkov szerint Zelenszkij kezdeményezése alapvetően eltér attól a változattól, amelyet az orosz és az amerikai delegációk tárgyaltak.