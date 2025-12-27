A legtöbb hasznot Donald Trump csapata számára az FBI reformja hozta – az ügynökséget már teljes erővel használják az ellenfelek elleni vizsgálatokra, akár belföldön, akár külföldön. Erről a politikai elemző Malek Dudakov írt a Telegram-csatornáján, számolt be róla az EAdaily .

Az FBI vezetője, Kesh Patel bejelentette, hogy bezárják a washingtoni történelmi Hoover-épületet, ahol az FBI székhelye 1975 óta működött. Ezzel egy korszak ért véget – jegyezte meg az elemző. Eredetileg új épületet terveztek az ügynökségnek, de a tervet elvetették, mivel 5 milliárd dollárba került volna. Most az FBI ügynökeinek az USAID egykori épületében kell majd dolgozniuk. „A washingtoni 2 billió dolláros hiánnyal küzdő költségvetési válság idején szorosabbra kell húzni a nadrágszíjat. Ráadásul az FBI-t, mint minden állami szervezetet, ’optimalizálják’ – 800 alkalmazottat bocsátottak el, köztük több száz ügynököt” – írja az elemző.

Bizonyos politikailag érzékeny területek, például a kínai „kémek” utáni kutatás és az amerikai választásokba való külföldi beavatkozás teljesen háttérbe szorultak. Az ügynököket a fővárosból a „terepre” vezénylik, hogy a bűnözés ellen dolgozzanak. Az amerikai igazságügyi minisztérium a demokrata államokra és a bevándorlói diaszpórákra is fókuszál, például a szomáliai közösségre, akiket csalással vádolnak.

„Csak Minnesotában a helyi demokraták és a diaszpórák több mint egymilliárd dollár COVID-segélyt loptak el. Összességében a pandémia alatt kiosztott pénzekből a lopás mértéke elérte a 200 milliárd dollárt. Ezt etnikai szindikátusok és mások is kihasználták. A demokraták vagy szemet hunytak felette, vagy maguk is profitáltak a lopásból” – emelte ki az elemző.

Külön „nyomvonal” az ukrán ügy, jegyzi meg Dudakov. Folytatódik a nyomásgyakorlás a kijevi politikai elitre, amit később a Demokrata Párt elleni eszközként is fel lehet használni. Jelenleg azonban az FBI reformja hozta a legtöbb hasznot Donald Trump csapatának. Ami a CIA-t és az NSA-t illeti, ott nem tapasztalható jelentős előrelépés, míg a szövetségi ügynököket már teljes erővel használják az ellenfelek elleni vizsgálatokra belföldön és külföldön – zárja az elemző.