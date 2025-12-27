2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Telefonon egyeztetett Aleksandar Vučić és Orbán Viktor

A felek áttekintették az aktuális energetikai helyzetet és a stabilizációs lépéseket

MH
 2025. december 27. szombat. 17:07
Megosztás

Aleksandar Vučić államfő telefonbeszélgetést folytatott Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, amelynek során – saját közlése szerint – áttekintették az aktuális energetikai biztonsági helyzetet, valamint a terület stabilizálását célzó további lépéseket.

Telefonon egyeztetett Aleksandar Vučić és Orbán Viktor
Aleksandar Vucic szerb elnök és Orbán Viktor miniszterelnök
Fotó: AFP/Attila Kisbenedek

„Szó esett továbbá a regionális szállítási, tárolási és energiafogadási hálózat fejlesztésére vonatkozó tervekről is, figyelembe véve az energiaellátás stabilitásának kiemelt jelentőségét mindkét ország számára” – írta Vučić az Instagramon.

A szerb elnök hozzátette: Orbán Viktorral áttekintették Szerbia európai integrációs folyamatát, valamint a jelenlegi geopolitikai helyzetet is, különös tekintettel Ukrajna, Oroszország és az Európai Unió viszonyára - számolt be a Magyar Szó.

„Hálás vagyok Magyarországnak és Orbán miniszterelnöknek, amiért ezekben a nehéz időkben is Szerbia megbízható partnerei” – fogalmazott Vučić az Instagramon.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink