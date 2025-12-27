Telefonon egyeztetett Aleksandar Vučić és Orbán Viktor

Aleksandar Vučić államfő telefonbeszélgetést folytatott Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, amelynek során – saját közlése szerint – áttekintették az aktuális energetikai biztonsági helyzetet, valamint a terület stabilizálását célzó további lépéseket.

„Szó esett továbbá a regionális szállítási, tárolási és energiafogadási hálózat fejlesztésére vonatkozó tervekről is, figyelembe véve az energiaellátás stabilitásának kiemelt jelentőségét mindkét ország számára” – írta Vučić az Instagramon.

A szerb elnök hozzátette: Orbán Viktorral áttekintették Szerbia európai integrációs folyamatát, valamint a jelenlegi geopolitikai helyzetet is, különös tekintettel Ukrajna, Oroszország és az Európai Unió viszonyára - számolt be a Magyar Szó.

„Hálás vagyok Magyarországnak és Orbán miniszterelnöknek, amiért ezekben a nehéz időkben is Szerbia megbízható partnerei” – fogalmazott Vučić az Instagramon.