Külföld

Szabotázs és kémkedés: donyecki ügynököt fogtak el

Az FSZB szerint a nő az ukrán GUR utasítására dokumentálta az orosz fegyveres erők eszközeit, és provokációkra buzdított

MH
 2025. december 28. vasárnap. 6:31
Az Oroszországi Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) megakadályozta egy donyecki lakos törvénysértő tevékenységét, aki az ukrán titkosszolgálatok ügynöke volt, írta az EADaily.

Az FSZB felszólította az orosz állampolgárokat, hogy kerüljenek minden megfontolatlan törvénysértő cselekedetet, amely büntetőjogi felelősséget vonhat maga után (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/STR

Az FSZB Kommunikációs Központja (COS) szerint a nőt kémkedés miatt tartóztatták le, valamint azért, mert a közösségi médiában felhívásokat tett közzé orosz katonák megölésére és tűztámadás végrehajtására Oroszország fővárosa ellen.

„A nyomozati és felderítési tevékenységek során megállapítást nyert, hogy az elkövető önállóan vette fel a kapcsolatot az Ukrán Védelmi Minisztérium Fő Hírszerző Igazgatóságának (GUR) képviselőivel a Telegram üzenetküldő alkalmazáson keresztül, és az ő utasításuk szerint fényképfelvételeket készített az orosz fegyveres erők katonai technikájáról” – áll a közleményben.

A megadott tények alapján az FSZB donyecki osztályának nyomozó részlege büntetőeljárást indított az orosz Büntető Törvénykönyv 205.2. cikke 2. bekezdése (nyilvános felhívások terrorcselekmény elkövetésére, a terrorizmus nyilvános igazolása vagy propagálása) és a 276. cikk (kémkedés) alapján.

Az FSZB ismételten felszólította az orosz állampolgárokat, hogy legyenek éberek, és kerüljenek minden megfontolatlan törvénysértő cselekedetet, amely büntetőjogi felelősséget vonhat maga után.

