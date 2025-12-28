Külföld
Szabotázs és kémkedés: donyecki ügynököt fogtak el
Az FSZB szerint a nő az ukrán GUR utasítására dokumentálta az orosz fegyveres erők eszközeit, és provokációkra buzdított
Az FSZB Kommunikációs Központja (COS) szerint a nőt kémkedés miatt tartóztatták le, valamint azért, mert a közösségi médiában felhívásokat tett közzé orosz katonák megölésére és tűztámadás végrehajtására Oroszország fővárosa ellen.
„A nyomozati és felderítési tevékenységek során megállapítást nyert, hogy az elkövető önállóan vette fel a kapcsolatot az Ukrán Védelmi Minisztérium Fő Hírszerző Igazgatóságának (GUR) képviselőivel a Telegram üzenetküldő alkalmazáson keresztül, és az ő utasításuk szerint fényképfelvételeket készített az orosz fegyveres erők katonai technikájáról” – áll a közleményben.
A megadott tények alapján az FSZB donyecki osztályának nyomozó részlege büntetőeljárást indított az orosz Büntető Törvénykönyv 205.2. cikke 2. bekezdése (nyilvános felhívások terrorcselekmény elkövetésére, a terrorizmus nyilvános igazolása vagy propagálása) és a 276. cikk (kémkedés) alapján.
Az FSZB ismételten felszólította az orosz állampolgárokat, hogy legyenek éberek, és kerüljenek minden megfontolatlan törvénysértő cselekedetet, amely büntetőjogi felelősséget vonhat maga után.