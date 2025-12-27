Oroszország Védelmi Minisztériuma megerősítette az információt, miszerint ismét visszavágó csapást mértek a kijevi vezetés ellenőrzése alatt álló katonai és energetikai létesítményekre, írta az EAdaily .

„Válaszul Ukrajna terrortámadásaira civil célpontok ellen Oroszország területén, az Orosz Föderáció Fegyveres Erői ma éjjel nagymértékű csapást mértek nagy pontosságú, hosszú hatótávolságú fegyverekkel, földi, légi és tengeri bázisról” - áll a jelentésben.

A közlemény szerint a csapásokat „Kinzsal” hiperszonikus, aerobalisztikus rakétákkal, valamint távolsági drónokkal hajtották végre.

Az érintett célpontok az ukrán fegyveres erők érdekeit szolgáló energetikai infrastruktúra és az ukrán hadiipari vállalatok voltak.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy a csapások céljai elérve lettek, minden kijelölt objektumot megsemmisítettek.

Továbbá arról is beszámoltak, hogy a támadásban részt vettek a harci drónok, a rakétaerők, az artiléria és az operatív-taktikai repülőgépek is.

A támadások következtében elpusztították a támadó drónok gyártóhelyeit, valamint az ukrán fegyveres erők és külföldi zsoldosok ideiglenes állomáshelyeit 154 körzetben.