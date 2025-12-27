Külföld
Orosz offenzíva Ukrajnában: minden kijelölt célpont romokban
Oroszország szerint az akcióval az Ukrán Fegyveres Erők és hadiipari létesítményei szenvedtek jelentős veszteséget
„Válaszul Ukrajna terrortámadásaira civil célpontok ellen Oroszország területén, az Orosz Föderáció Fegyveres Erői ma éjjel nagymértékű csapást mértek nagy pontosságú, hosszú hatótávolságú fegyverekkel, földi, légi és tengeri bázisról” - áll a jelentésben.
A közlemény szerint a csapásokat „Kinzsal” hiperszonikus, aerobalisztikus rakétákkal, valamint távolsági drónokkal hajtották végre.
Az érintett célpontok az ukrán fegyveres erők érdekeit szolgáló energetikai infrastruktúra és az ukrán hadiipari vállalatok voltak.
A minisztérium hangsúlyozta, hogy a csapások céljai elérve lettek, minden kijelölt objektumot megsemmisítettek.
Továbbá arról is beszámoltak, hogy a támadásban részt vettek a harci drónok, a rakétaerők, az artiléria és az operatív-taktikai repülőgépek is.
A támadások következtében elpusztították a támadó drónok gyártóhelyeit, valamint az ukrán fegyveres erők és külföldi zsoldosok ideiglenes állomáshelyeit 154 körzetben.