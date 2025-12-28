NATO 5. cikkely a tét: egymás ellen fordulhat Amerika és Oroszország

A NATO 5. cikkelyének szellemében nyújtott biztonsági garanciák Kijev számára közvetlen katonai összecsapáshoz vezethetnek az Egyesült Államok és Oroszország között – írja a The Washington Post hasábjain Samuel Charap és Jennifer Kavanagh elemző.

Donald Trump amerikai elnök kormánya az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló tárgyalások során olyan garanciákat javasolt Kijevnek, amelyek amerikai katonai válaszlépést helyeznének kilátásba abban az esetben, ha Oroszország egy békemegállapodás megkötése után támadást indítana Ukrajna ellen. Az ilyen jellegű kötelezettségvállalások jogi formát ölthetnének, és a Szenátus ratifikálhatná is őket. A szerzők szerint azonban ezek a garanciák komoly bizalmi problémákat vetnek fel.

Az Egyesült Államok korábban nem küldött csapatokat Ukrajna védelmére, ami arra utal, hogy Washington készsége korlátozott egy közvetlen háborúra egy nukleáris nagyhatalommal. Ebben a helyzetben az új kötelezettségvállalások nem feltétlenül tűnnek elég meggyőzőnek Moszkva elrettentésére – vélik az elemzők.

Emellett arra is figyelmeztetnek, hogy amennyiben az Egyesült Államok a jövőben nem teljesítené ezeket a garanciákat, az aláásná a szövetségesek bizalmát más amerikai kötelezettségvállalásokkal szemben Európában és Ázsiában egyaránt, ami gyengíthetné a NATO kollektív biztonsági rendszerét.

Az elemzők a közvetlen konfliktus kockázatára is rámutatnak: ha az elrettentés kudarcot vall, az Egyesült Államokra politikai nyomás nehezedhet csapatok küldésére, ami az eszkaláció – akár nukleáris szintű – veszélyét hordozza.

„Az ilyen kötelezettségvállalások azt jelentik, hogy az Egyesült Államok kész háborút vállalni Oroszországgal Ukrajna miatt” – hangsúlyozzák a szerzők, akiket a Vremja.ua idéz.

Az EADaily beszámolója szerint európai szereplők pozitív kimenetelt várnak Volodimir Zelenszkij és Donald Trump találkozójától, ugyanakkor elismerik, hogy az amerikai elnökkel folytatott tárgyalások kiszámíthatatlanok lehetnek. Erről a CNN számolt be. Egy NATO-tisztviselő úgy fogalmazott: „Trumppal nincsenek alacsony kockázatú forgatókönyvek.”