Milliárdos támogatás Zelenszkijnek Trump-találkozó előtt

Kanada további gazdasági segélyt nyújt Ukrajnának 2,5 milliárd kanadai dollár értékben – jelentette be szombaton Mark Carney kanadai miniszterelnök, miután Halifaxban fogadta a Floridába tartó Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.

A kanadai kormányfő azt mondta, ez a támogatás segít majd Ukrajnának abban, hogy pénzügyi támogatást tudjon szerezni a Nemzetközi Valutaalaptól.

Rövid közös sajtótájékoztatójukon Carney arról is beszélt, hogy az igazságos és tartós ukrajnai békéhez elengedhetetlen „egy olyan Oroszország, amely hajlandó együttműködni”.

A péntek éjszakai Ukrajna ellen orosz támadásokra utalva a kanadai kormányfő azt mondta, „azok ismét megmutatták, Oroszország hogyan viszonyul a mi békére törekvő erőfeszítéseinkhez”.

„Ez mutatja igazán, hogy miközben mi békét akarunk teremteni, (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) ezt nem akarja” – fogalmazott.

Zelenszkij vasárnap Donald Trump amerikai elnökkel találkozik Floridában.

„Holnap, remélem, fontos és konstruktív megbeszélésem lesz Trump elnökkel” – mondta az ukrán elnök, aki Halifaxban kétoldalú megbeszélést folytat Carney-val, majd közösen telefonos egyeztetést tartanak európai vezetőkkel.