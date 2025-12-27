Külföld
Milliárdos támogatás Zelenszkijnek Trump-találkozó előtt
Kanada gazdasági mentőövet dob Ukrajnának, Carney szerint Oroszország nem akar békét
A kanadai kormányfő azt mondta, ez a támogatás segít majd Ukrajnának abban, hogy pénzügyi támogatást tudjon szerezni a Nemzetközi Valutaalaptól.
Rövid közös sajtótájékoztatójukon Carney arról is beszélt, hogy az igazságos és tartós ukrajnai békéhez elengedhetetlen „egy olyan Oroszország, amely hajlandó együttműködni”.
A péntek éjszakai Ukrajna ellen orosz támadásokra utalva a kanadai kormányfő azt mondta, „azok ismét megmutatták, Oroszország hogyan viszonyul a mi békére törekvő erőfeszítéseinkhez”.
„Ez mutatja igazán, hogy miközben mi békét akarunk teremteni, (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) ezt nem akarja” – fogalmazott.
Zelenszkij vasárnap Donald Trump amerikai elnökkel találkozik Floridában.
„Holnap, remélem, fontos és konstruktív megbeszélésem lesz Trump elnökkel” – mondta az ukrán elnök, aki Halifaxban kétoldalú megbeszélést folytat Carney-val, majd közösen telefonos egyeztetést tartanak európai vezetőkkel.