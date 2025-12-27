Korrupciós botrány az ukrán parlamentben?

Súlyos vádakat fogalmazott meg az ukrán korrupcióellenes hatóság: a hatóság szerint szervezett bűnözői csoport működhetett az ukrán törvényhozásban, amelynek tagjai pénzt fogadtak el parlamenti szavazatokért.

Az ukrán parlamenti korrupció ügyében az Ukrajna Nemzeti Korrupcióellenes Irodája (NABU) december 27-én közölte, hogy egy titkos nyomozás során olyan bűnszervezetet azonosított, amelynek tagjai „rendszeresen jogtalan anyagi juttatást kaptak” a Verhovna Radában leadott szavazataikért - számolt be az Origo.

A közlemény szerint a korrupció közvetlenül érinthette a törvényhozás működését, és a csoportban képviselők is szerepeltek. A NABU munkatársai házkutatásokat tartottak több parlamenti bizottság helyiségeiben, azonban állításuk szerint az Ukrán Állami Biztonsági Szolgálat egyes tisztjei megpróbálták akadályozni az eljárást.

Olekszij Goncsarenko parlamenti képviselő megerősítette, hogy az egyik helyszín a Verhovna Rada közlekedési bizottságának épülete volt. A sajtó emellett arról is beszámolt, hogy nyomozók jelentek meg a Parkovy Kongresszusi és Kiállítási Központban, ahol a Nép Szolgája párt irodái működnek.

Találgatások képviselőkről és elnöki kapcsolatról

A NABU határozottan cáfolta azokat a médiában megjelent értesüléseket, amelyek szerint házkutatást tartottak volna Jurij Korjavcsenkov parlamenti képviselő otthonában. A politikus korábban a Kvartal 95 stúdió adminisztratív igazgatója volt.

Ukrán sajtóorgánumok ugyanakkor arról is spekuláltak, hogy Jurij Kiszil képviselő lakásán is nyomozók jártak, aki állítólag közeli kapcsolatban áll Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Ezt az információt a hatóságok eddig nem erősítették meg, és hivatalos kommentárt sem adtak.

A vizsgálat jelenlegi szakaszában a hatóságok nem közöltek neveket, és nem pontosították, hány parlamenti döntést érinthetett a feltételezett szavazatvásárlás. A NABU közlése szerint az eljárás tovább folytatódik, és további részleteket később hoznak nyilvánosságra.