Kijevben műveletet hajtottak végre az Ukrán Legfelsőbb Tanács (Verhovna Rada) képviselőiből álló bűnszervezet leleplezésére. Ezt az Ukrán Nemzeti Antikorrupciós Iroda (NABU) jelentette be, írta az EAdaily .

„A NABU és az Állami Vádelőkészítő Ügynökség (SAP) fedett művelet eredményeként leleplezett egy szervezett bűnözői csoportot, amelynek tagjai között voltak az Ukrajna jelenlegi parlamenti képviselői. A nyomozás adatai szerint a csoport tagjai rendszeresen jogtalan előnyökhöz jutottak a Legfelsőbb Tanácsban történő szavazásokért” – olvasható az iroda Telegram-csatornáján.

A részleteket az ügynökség később ígéri nyilvánosságra hozni.

Korábban a parlamenti képviselő, Olekszij Honcsarenko arról számolt be, hogy a NABU munkatársai beléptek a kijevi kormányzati negyedbe.

„A NABU Mikulása már behajtott a kormányzati negyedbe” – jegyezte meg.