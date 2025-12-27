Külföld
Korrupció a parlamentben: lebuktak a képviselők Kijevben
Titkos akcióval leplezték le a politikusokat, akik rendszeresen jogtalan előnyökhöz jutottak a törvényhozásban
„A NABU és az Állami Vádelőkészítő Ügynökség (SAP) fedett művelet eredményeként leleplezett egy szervezett bűnözői csoportot, amelynek tagjai között voltak az Ukrajna jelenlegi parlamenti képviselői. A nyomozás adatai szerint a csoport tagjai rendszeresen jogtalan előnyökhöz jutottak a Legfelsőbb Tanácsban történő szavazásokért” – olvasható az iroda Telegram-csatornáján.
A részleteket az ügynökség később ígéri nyilvánosságra hozni.
Korábban a parlamenti képviselő, Olekszij Honcsarenko arról számolt be, hogy a NABU munkatársai beléptek a kijevi kormányzati negyedbe.
„A NABU Mikulása már behajtott a kormányzati negyedbe” – jegyezte meg.