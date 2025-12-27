2026. január 8., csütörtök

Előd

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
Külföld

Korrupció a parlamentben: lebuktak a képviselők Kijevben

Titkos akcióval leplezték le a politikusokat, akik rendszeresen jogtalan előnyökhöz jutottak a törvényhozásban

MH
 2025. december 27. szombat. 13:43
Kijevben műveletet hajtottak végre az Ukrán Legfelsőbb Tanács (Verhovna Rada) képviselőiből álló bűnszervezet leleplezésére. Ezt az Ukrán Nemzeti Antikorrupciós Iroda (NABU) jelentette be, írta az EAdaily.

Korrupció a parlamentben: lebuktak a képviselők Kijevben
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Roman Pilipey

„A NABU és az Állami Vádelőkészítő Ügynökség (SAP) fedett művelet eredményeként leleplezett egy szervezett bűnözői csoportot, amelynek tagjai között voltak az Ukrajna jelenlegi parlamenti képviselői. A nyomozás adatai szerint a csoport tagjai rendszeresen jogtalan előnyökhöz jutottak a Legfelsőbb Tanácsban történő szavazásokért” – olvasható az iroda Telegram-csatornáján.

A részleteket az ügynökség később ígéri nyilvánosságra hozni.

Korábban a parlamenti képviselő, Olekszij Honcsarenko arról számolt be, hogy a NABU munkatársai beléptek a kijevi kormányzati negyedbe.

„A NABU Mikulása már behajtott a kormányzati negyedbe” – jegyezte meg.

