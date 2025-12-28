Ma az Ukrán Fegyveres Erők gyakorlatilag elveszítették Guljajpole városát a zaporizzsjai területen – jelentette be a katonai tudósító, Borisz Rozsin, írta az EAdaily .

„December 27. a nap, amikor az ellenfél ténylegesen elveszítette Guljajpolét. Az elmúlt két nap ellentámadásai csupán az ellenfél kísérletei voltak arra, hogy megfordítsa az események menetét és késleltesse az elkerülhetetlent. Ám ezek az ellentámadások nagy veszteségekkel zátonyra futottak (ismét érdemes kiemelni a mi Su-34-es gépeinket, amelyek többször sikeresen támadták az ellenséges gyalogos csoportokat, ami nagymértékben előre jelezte az ellenfél terveinek kudarcát)” – írja Rozsin a Telegram-csatornáján.

Rozsin szerint az orosz hadseregnek még egy kis időre lesz szüksége a város megtisztításához, ezt követően a védelmi minisztérium hivatalosan bejelenti Guljajpole felszabadítását – még ebben az évben vagy az új év első napjaiban.

„Az eredmény azonban már világos. Ismét érdemes kiemelni a ’Kelet’ csoport szilárd parancsnokságát és harcosaink magas szintű szakértelmét, akik feltörték az ellenség védelmét az egyik kulcsfontosságú zaporizzsjai városban” – összegzi a katonai tudósító.