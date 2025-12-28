II. Katalin és Potemkin herceg közvetlen leszármazottja, Andrej Kalageorgi kijelentette, hogy orosz embernek tartja magát, és életét örökre Oroszországhoz kívánja kötni, írta az EAdaily .

Elmondta, hogy nem tervezi visszatérését Európába vagy az Egyesült Államokba, bár a kettős állampolgársága révén lenne rá lehetősége.

„Elvileg bárhol élhetnék, kettős állampolgár vagyok. De most Oroszország egyszerűen virágzik, és imádom ezt az országot. Innen nem tervezek elmenni” – mondta Kalageorgi.

A császárnő leszármazottja azt is elárulta, hogy már születésétől kezdve úgy tartja magát, hogy orosz ember, és ez gyakran konfliktusokhoz vezetett kortársaival az amerikai tanulmányai alatt.

Emlékeztetőül: Andrej Kalageorgi 1967-ben született az Egyesült Államokban. 2024 januárjában orosz állampolgárságot kapott Vlagyimir Putyin orosz elnök rendelete alapján.

2025 tavaszán a híres elődök leszármazottja Szentpéterváron telepedett le, ahol az előadóművészettel kapcsolatos üzleti tevékenységet folytat.