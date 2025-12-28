2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Külföld

II. Katalin leszármazottja örökre Oroszországban marad

Andrej Kalageorgi orosz embernek vallja magát, és nem tervezi visszatérését Európába vagy az USA-ba

MH
 2025. december 28. vasárnap. 5:31
II. Katalin és Potemkin herceg közvetlen leszármazottja, Andrej Kalageorgi kijelentette, hogy orosz embernek tartja magát, és életét örökre Oroszországhoz kívánja kötni, írta az EAdaily.

Képünk illusztráció
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Jens Kalaene

Elmondta, hogy nem tervezi visszatérését Európába vagy az Egyesült Államokba, bár a kettős állampolgársága révén lenne rá lehetősége.

„Elvileg bárhol élhetnék, kettős állampolgár vagyok. De most Oroszország egyszerűen virágzik, és imádom ezt az országot. Innen nem tervezek elmenni” – mondta Kalageorgi.

A császárnő leszármazottja azt is elárulta, hogy már születésétől kezdve úgy tartja magát, hogy orosz ember, és ez gyakran konfliktusokhoz vezetett kortársaival az amerikai tanulmányai alatt.

Emlékeztetőül: Andrej Kalageorgi 1967-ben született az Egyesült Államokban. 2024 januárjában orosz állampolgárságot kapott Vlagyimir Putyin orosz elnök rendelete alapján.

2025 tavaszán a híres elődök leszármazottja Szentpéterváron telepedett le, ahol az előadóművészettel kapcsolatos üzleti tevékenységet folytat.

