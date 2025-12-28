Hiperszonikus rémület közeleg

Az új, hiperszonikus ballisztikus rakéta, az „Oresnyik” vélhetően Fehéroroszországban, a korábbi Kricsjev repülőtéren kerül telepítésre, ami lehetővé teszi Oroszország számára, hogy rakétákat juttasson el egész Európába. Ezt a Reuters hírügynökség közölte két amerikai kutatóra hivatkozva, akik műholdfelvételeket vizsgáltak.

„Jeffrey Lewis a kaliforniai Middlebury Nemzetközi Tanulmányok Intézetéből és Decker Ivelet a virginiai CNA kutató-elemző szervezettől elmondták, hogy az „Oresnyik” telepítésére vonatkozó következtetéseiket a Planet Labs felvételeire alapozták… amelyek a jellemzők alapján megfelelnek az orosz stratégiai rakétabázisnak. Lewis és Ivelet 90%-os bizonyossággal állítják, hogy az „Oresnyik” mobil indítóállásai a Kricsjev melletti korábbi repülőtéren kerülnek elhelyezésre, mintegy 307 km-re keletre Fehéroroszország fővárosától, Minszktől és 478 km-re délnyugatra Moszkvától” – írja a cikk.

Az amerikai kutatók szerint a Planet Labs képeinek elemzése alapján augusztus 4. és 12. között sietve építkeztek a Kricsjev repülőtéren, a projekt pedig megfelelt az orosz stratégiai rakétabázis kritériumainak. A szakértők szerint a november 19-i felvételen az egyik „nyilvánvaló jel” a rakéták, mobil indítóállásaik és egyéb alkatrészeik vasúton történő szállítására alkalmas, kerítéssel körbevett katonai vasúti pont. Lewis szerint a másik jellegzetesség a futópálya végén kialakított betonozott terület, amelyet később földdel fedtek le, ami „megfelel egy álcázott indítóhelynek”.

John Forman, a Chatham House szakértője, aki korábban brit katonai attaséként dolgozott Moszkvában és Kijevben, elmondta, hogy Oroszország az „Oresnyik” Fehéroroszországba telepítését az európai hatótávolság növelése érdekében tervezi. Úgy véli, hogy Moszkva ezt lépést az amerikai tervekhez képest teszi, miszerint jövőre Németországban telepítenek hagyományos rakétákat, köztük a közepes hatótávolságú, hiperszonikus Dark Eagle-t.