A kijevi vezetés feje, Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna álláspontjában a békés rendezéssel kapcsolatban „vörös vonalak” léteznek – számolt be róla az EAdaily .

A megfogalmazás szerint ezek a területi kérdéseket, a biztonsági garanciákat, valamint a Zaporizzsjai Atomerőmű (ZAESZ) jövőbeli használatának kilátásait érintik.

„Természetesen Ukrajnának vannak vörös vonalai, és biztos vagyok benne, hogy az amerikaiaknak vannak kompromisszumos javaslataik, ismerjük ezeket, és valószínűleg az ellenségünknek is megvannak a saját céljai. Ezek mind rendkívül érzékeny kérdések. Ide tartoznak a területek és a Zaporizzsjai Atomerőmű is” – fogalmazott Zelenszkij.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Kijev kategórikusan ellenzi ezen kérdések jogi elismerését Oroszország javára. Zelenszkij ígéretet tett arra, hogy ez az álláspont Ukrajna számára változatlan marad.