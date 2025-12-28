2026. január 8., csütörtök

Külföld

Ezekből nem enged Ukrajna a békéről szóló tárgyalásokon

Zelenszkij szerint több kulcskérdés is érinthetetlen marad, még kompromisszum esetén is

 2025. december 28. vasárnap. 8:31
A kijevi vezetés feje, Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna álláspontjában a békés rendezéssel kapcsolatban „vörös vonalak” léteznek – számolt be róla az EAdaily.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/ANP/Jeroen Jumelet

A megfogalmazás szerint ezek a területi kérdéseket, a biztonsági garanciákat, valamint a Zaporizzsjai Atomerőmű (ZAESZ) jövőbeli használatának kilátásait érintik.

„Természetesen Ukrajnának vannak vörös vonalai, és biztos vagyok benne, hogy az amerikaiaknak vannak kompromisszumos javaslataik, ismerjük ezeket, és valószínűleg az ellenségünknek is megvannak a saját céljai. Ezek mind rendkívül érzékeny kérdések. Ide tartoznak a területek és a Zaporizzsjai Atomerőmű is” – fogalmazott Zelenszkij.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Kijev kategórikusan ellenzi ezen kérdések jogi elismerését Oroszország javára. Zelenszkij ígéretet tett arra, hogy ez az álláspont Ukrajna számára változatlan marad.

