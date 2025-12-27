Elszólta magát Putyin?

Az elmúlt hónapok egyik legrejtélyesebb égiteste kétségtelenül a 3I/ATLAS, amely világszerte felkavarta a tudományos és politikai közbeszédet. A 3I/ATLAS körül keringő idegen eredetről szóló találgatások odáig jutottak, hogy még Vlagyimir Putyin is megszólalt az ügyben, titkos fegyvernek nevezve az objektumot.

Vlagyimir Putyin elszólta magát, a 3I/ATLAS lehet Oroszország szuperfegyvere. Vicc vagy üzenet?

A 3I/ATLAS hivatalosan egy csillagközi üstökös, ám viselkedése több ponton eltér attól, amit a kutatók egy természetes égitesttől várnának. Ez az eltérés indította el azokat a spekulációkat, amelyek szerint a 3I/ATLAS akár mesterséges eredetű is lehet – írja az Origo.

3I/ATLAS és Putyin megjegyzései: vicc vagy üzenet?

Vladimir Putyin egy december 19-i eseményen kapott kérdést a 3I/ATLAS eredetéről és a földönkívüli élet lehetőségéről. Az orosz elnök válasza meglepte a hallgatóságot: azt mondta, az információ „szigorúan köztünk marad”, majd nevetve Oroszország „titkos fegyverének” nevezte a 3I/ATLAS-t.

Bár a kijelentés egyértelműen humoros hangvételű volt, sokak szerint nem véletlen, hogy éppen egy ilyen érzékeny geopolitikai időszakban hangzott el.

Miért zavarba ejtő a 3I/ATLAS a tudósok szerint?

A 3I/ATLAS megfigyelése során a kutatók olyan jelenségeket rögzítettek, amelyek nehezen illeszthetők a hagyományos üstökösmodellekbe. Az objektum kómájában nikkel- és vasatomokat mutattak ki, holott az adott távolságban uralkodó hőmérséklet elvileg túl alacsony ezek felszabadulásához.

Avi Loeb szerint ez „rendkívül zavarba ejtő” jelenség. A kutató arra hívta fel a figyelmet, hogy a 3I/ATLAS egy C2-ben szegény üstökös, amely már az aktivitása korai szakaszában extrém nikkel–vas arányokat mutatott.

3I/ATLAS: természetes égitest vagy idegen technológia?

Bár a 3I/ATLAS kapcsán időről időre felmerül az idegen űrhajó lehetősége, a hivatalos álláspont jóval visszafogottabb. A NASA szerint a 3I/ATLAS nem jelent veszélyt a Földre, és semmi nem utal arra, hogy idegenekhez lenne köthető.

Loeb maga is árnyalta korábbi kijelentéseit, hangsúlyozva: az eddigi adatok alapján a 3I/ATLAS nagy valószínűséggel természetes eredetű, ám még mindig számos megválaszolatlan kérdés övezi.

Extrém elméletek és galaktikus fantáziák

A rejtély azonban nemcsak a tudományos világot, hanem a popkultúrát is megmozgatta. Az önjelölt paranormális szakértőként ismert Uri Geller például azt állította, hogy a 3I/ATLAS a „Galaktikus Szövetség” része, bár szerinte az objektum nem ellenséges szándékkal közelít a Föld felé.

A 3I/ATLAS egyszerre tudományos rejtély, politikai poén és globális fantáziaforrás. Miközben a kutatók tovább elemzik az adatokat, a közvélemény egy része már most történelmi jelentőségű objektumként tekint rá. Egy dolog biztos: a 3I/ATLAS még hosszú ideig a figyelem középpontjában marad.