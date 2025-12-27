A „Népek Szolgája” párt képviselője, Jurij Korjavcsenkov elhagyta Ukrajnát az Ukrán Nemzeti Antikorrupciós Hivatal (NABU) házkutatásai előtt – írta az EAdaily .

„A források szerint Jurij Korjavcsenkov, aki a 'Kvartal-95' idejében Yuzik néven is ismert volt, sikeresen elhagyta Ukrajnát… a frakció titkárát, Tarasz Melnicsukot kihallgatják” – írja a kiadvány.

A ZN forrásai szerint a törvényhozás és a „Népek Szolgája” frakció köreiben az ukrán Nemzeti Antikorrupciós Hivatal három képviselő ellen emelt vádat: Jevhenyij Pivovarov, Igor Negulevszkij és Jurij Kiszely. Az utóbbi irodáját a NABU lehallgatta, és ott kapták a képviselők az „átadott borítékokat” pénzzel. Mindhármuknak hivatalosan gyanúsítottként jelentették a 368-as ukrán büntető törvénykönyv szerinti bűncselekményt (hivatali személy jogtalan előnyének elfogadása).

Korábban a ZN arról számolt be, hogy Jurij Kiszely irodájában lehallgatást folytattak, amelynek révén a NABU rögzíteni tudta a képviselő titkos kapcsolatait nemcsak Volodimir Zelenszkij volt első asszisztensével, Szergej Sceferrel, hanem más magas rangú, a hivatal számára érzékeny tisztviselőkkel is.

A kiadvány szerint a NABU és az Ügyészség (SAP) ma bejelentette egy újabb bűnszövetség feltárását, amely keretében a képviselők rendszeresen pénzt kaptak a szavazataikért a Verhovna Radában.