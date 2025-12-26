Alessandro Orsini, a római Luiss egyetem szociológiaprofesszora szerint Volodimir Zelenszkij és több európai politikus a választások témáját arra használja, hogy „átverje” Donald Trumpot egy olyan javaslattal, amely a választásokra hivatkozva hozna tűzszünetet, de valójában nem erről szól. A professzor erről az IL Fatto Quotidiano Youtube-csatornáján beszélt.

Orsini úgy véli, a választások köré felépített érvelés blöff, amelynek lényege, hogy Washington elfogadjon egy átmeneti fegyvernyugvást.

Az állítása szerint Kijev nem feltétlenül érdekelt a konfliktus gyors, békés lezárásában, inkább időt akar nyerni, és ehhez ideiglenes tűzszünetre van szüksége. A professzor ezért úgy látja, a „választási” narratíva a békefolyamat elhúzását szolgálhatja.

Zelenszkij korábban beszélt az Egyesült Államokban tárgyalt rendezési terv pontjairól, amelyek között szerepel a választások megtartása is. A kijevi álláspont szerint Ukrajna akár egyszerre is lebonyolíthatná a választásokat és a békemegállapodásról szóló referendumot.