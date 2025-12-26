2026. január 8., csütörtök

Előd

Zelenszkij többet akar

Az Egyesült Államok 15 évre szóló biztonsági garanciákat ajánlott Ukrajnának, Zelenszkij azonban ennél is többet szeretne kicsikarni Donald Trumptól a közelgő találkozón.

Zelenszkijnek semmi nem elég
Fotó: AFP/NurPhoto/Andrzej Iwanczuk

Az Egyesült Államok 15 évre szóló biztonsági garanciákat ajánlott Ukrajnának, azzal a lehetőséggel, hogy ezeket később meghosszabbítsák – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Axiosnak adott interjújában - írta meg az Origo.

„Úgy gondolom, nekünk több mint 15 évre van szükségünk, és már nagy sikernek tartanám, ha Trump elnök ebbe beleegyezne a találkozónkon” – fogalmazott Zelenszkij.

Korábban az ukrán államfő arról beszélt, hogy az Ukrajnára vonatkozó béketerv 90 százalékban elkészült. Hozzátette, hogy a közelgő találkozón Donald Trump amerikai elnökkel a Kijevnek nyújtandó biztonsági garanciákat is meg kívánja vitatni.

Zelenszkij emellett kijelentette, abban is bízik, hogy amerikai kollégájával sikerül megállapodni az ukrajnai konfliktus lezárásáról.

