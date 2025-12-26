Zelenszkij bejelentette, hogy hamarosan találkozik Trumppal

Volodimir Zelenszkij a következő napokban az Egyesült Államokba utazhat, hogy tárgyalásokat folytasson az Oroszországgal fennálló konfliktus rendezéséről – írja a oroszhirek.hu . Később maga Zelenszkij a Telegram-csatornáján jelentette be, hogy hamarosan találkozik Trump elnökkel.

„Megállapodtunk egy legmagasabb szintű találkozóról – Trump elnökkel a közeljövőben. Sok minden eldőlhet még az új év előtt” – írta Zelenszkij.



A Kyiv Post forrásai szerint Zelenszkij Floridába utazik „fontos tárgyalásokra Mar-a-Lago-ba – a lehetséges találkozó helyszínére az amerikai vezetéssel”. A látogatás már december 28-án megtörténhet.

„Van néhány új ötletünk. Néhány dokumentum már elkészült. Véleményem szerint szinte készen vannak. Néhány dokumentum pedig teljesen elkészült” – mondta Zelenszkij tegnap karácsonyi üzenetében. Az ukrán vezető azt is megjegyezte, hogy „a következő hetek feszültek lehetnek” az új év előestéjén.

December 25-én Zelenszkij telefonon beszélt az amerikai elnök különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal és Donald Trump vejével, Jared Kushnerrel.