Zelenszkij bejelentette, hogy hamarosan találkozik Trumppal

 2025. december 26. péntek. 9:07
Volodimir Zelenszkij a következő napokban az Egyesült Államokba utazhat, hogy tárgyalásokat folytasson az Oroszországgal fennálló konfliktus rendezéséről – írja a oroszhirek.hu. Később maga Zelenszkij a Telegram-csatornáján jelentette be, hogy hamarosan találkozik Trump elnökkel.

Fotó: REMKO DE WAAL / ANP MAG / ANP via AFP

„Megállapodtunk egy legmagasabb szintű találkozóról – Trump elnökkel a közeljövőben. Sok minden eldőlhet még az új év előtt” – írta Zelenszkij.

A Kyiv Post forrásai szerint Zelenszkij Floridába utazik „fontos tárgyalásokra Mar-a-Lago-ba – a lehetséges találkozó helyszínére az amerikai vezetéssel”. A látogatás már december 28-án megtörténhet.

„Van néhány új ötletünk. Néhány dokumentum már elkészült. Véleményem szerint szinte készen vannak. Néhány dokumentum pedig teljesen elkészült” – mondta Zelenszkij tegnap karácsonyi üzenetében. Az ukrán vezető azt is megjegyezte, hogy „a következő hetek feszültek lehetnek” az új év előestéjén.

December 25-én Zelenszkij telefonon beszélt az amerikai elnök különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal és Donald Trump vejével, Jared Kushnerrel.

