Törökországban meghiúsították az ISIS terrortámadását

A török hatóságok több mint száz embert vettek őrizetbe, akiket az Iszlám Államhoz köthető, karácsonyi és újévi merényletek előkészítésével gyanúsítanak – közölte a Newsweek .

Az isztambuli ügyészség szerint a rendőrség 124 helyszínen tartott razziát, és 115 gyanúsítottat fogott el, további 22 embert még keresnek. A közlemény szerint az ISIS-hálózat az ünnepi időszakra tervezett támadásokra buzdított, és különösen nem muszlim civileket jelölt meg célpontként. A rajtaütéseknél lőfegyvereket, lőszert és a terrorszervezethez köthető dokumentumokat foglaltak le.

Törökország tagja az Iszlám Állam ellen létrehozott, amerikai vezetésű koalíciónak, és rendszeresen jelent nagyobb műveleteket a szervezet maradványai ellen. Az országot különösen érzékennyé teszi a fenyegetés, hogy 2017 szilveszterén IS-merénylő támadt egy isztambuli éjszakai klubra, 39 ember halálát okozva.

A török sajtó közben arról számolt be, hogy az Ankara alá tartozó hírszerzés nemrég az afgán–pakisztáni határon elfogott egy magas rangú IS-tagot, Mehmet Gören-t, aki állítólag Afganisztánban, Pakisztánban, Törökországban és Európában is öngyilkos merényleteket tervezett.