Külföld
Sikeresen használják az ukránok a támogatást
Tovább dübörög a korrupciós gépezet Ukrajnában. Az országnak utalt külföldi támogatás minden fillérje jó helyre megy, fogalmaz a botrány kapcsán a Mandiner.
Az Ukrán Korrupcióellenes Központ elnevezésű civil szervezet kiszivárogtatott adatai nyomán az Ellenpont arról ír, hogy az ukrán békedelegációt a legutóbbi tárgyalásokon az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkáraként vezető politikus az eddig kitudódott visszaélései ellenére sem tűnt el a hatalom közeléből.
A cikk felidézi Umerov védelmi miniszteri időszakát és az előzményeket:
- elődje, Olekszij Reznyikov menesztését a hadsereg ellátásához kapcsolódó túlárazási ügyek kísérték,
- Umerov pedig 2025 elején került visszaéléseket vizsgáló szervek fókuszába.
Az Ellenpont szerint az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) eljárása összefügghet azzal, hogy a miniszter felülírta a Védelmi Beszerzési Ügynökség (DPA) vezetőjének szerződéshosszabbítását, miközben a DPA feladata épp a fegyverbeszerzések átláthatóságának erősítése lett volna. A tárcánál közben más, nagy összegű beszerzési visszaélések gyanúja is felmerült.
Umerov családjához a következő luxusingatlanok köthetők:
- Egy 137,4 négyzetméteres bérelt lakás Floridában. Umerov a vagyonnyilatkozatában azt állítja, hogy felesége, Lejla Umerova 2019. október 1-jétől bérel egy 137,4 négyzetméteres lakást az Egyesült Államokban. A nyilatkozat szerint ezt az ingatlant a titkár maga és három gyermeke is használja.
- Egy 134,5 négyzetméteres lakás Floridában. A civilek forrásai szerint 2018. szeptember 8. és 2019. május 4. között Umerov titkárának felesége is be volt jelentve ebbe a lakásba. Ugyanezt a címet adta meg az amerikai jogosítványának 2019-es megújításakor is.
- Egy floridai lakás. Ide Umerov apja, Enver Umerov volt bejelentve. Az ingatlan becsült értéke 1,2 millió dollár, a bérleti díj 7,2 ezer dollár. Ingatlanértékesítési oldalak azt mutatják, hogy a lakás 450 négyzetméteres, két hálószobával és két fürdőszobával rendelkezik.
- Egy manhattani lakás New Yorkban. Az ukrán politikus 2015. november 6-tól 2025. júliusáig volt bejelentve egy 90,2 négyzetméteres, kétszobás lakásba New Yorkban, Manhattanben. Ugyanebbe a lakásba volt bejelentve 2015 novemberétől 2025 augusztusáig Umerov testvére, Aszlan Omer Kirimli is.
- Egy 257,1 négyzetméteres villa Floridában. Umerov felesége 2017. október 10-től 2025. júliusáig volt bejelentve ebbe a villába. Ugyanehhez a címhez van rendelve a nő amerikai telefonszáma is. De 201-ben Umerov lakcímeként is ez az ingatlan szerepelt.
- Egy 167,2 négyzetméteres villa Floridában. Ide van bejegyezve az a cég, amelyből Umerov felesége évente több mint egymillió hrivnya jövedelemhez jut.
- Egy floridai villa. A kiszivárgott nemzetközi cégadatok szerint ide jegyezték be Aszlan Omer Kirimli, Umerov testvérének vállalkozását.
- Egy 212 négyzetméteres villa Floridában. Az adatbázis szerint 2017 augusztusától 2025 januárjáig ide szólt Umerov testvérének lakcíme.