Külföld

Sikeresen használják az ukránok a támogatást

MH
 2025. december 26. péntek. 17:58
Újabb, nem meglepő korrupciós botrány robbant ki Ukrajnában. Most éppen Rusztem Umerov volt védelmi miniszterről derült ki, hogy családjához és rokoni köréhez nyolc amerikai luxusingatlan köthető.

Rusztem Umerov volt védelmi miniszter is kivette részét az ingatlan vásárlásokból
Fotó: AFP/Kemal Aslan

Tovább dübörög a korrupciós gépezet Ukrajnában. Az országnak utalt külföldi támogatás minden fillérje jó helyre megy, fogalmaz a botrány kapcsán a Mandiner.

Az Ukrán Korrupcióellenes Központ elnevezésű civil szervezet kiszivárogtatott adatai nyomán az Ellenpont arról ír, hogy az ukrán békedelegációt a legutóbbi tárgyalásokon az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkáraként vezető politikus az eddig kitudódott visszaélései ellenére sem tűnt el a hatalom közeléből.

A cikk felidézi Umerov védelmi miniszteri időszakát és az előzményeket:

  • elődje, Olekszij Reznyikov menesztését a hadsereg ellátásához kapcsolódó túlárazási ügyek kísérték,
  • Umerov pedig 2025 elején került visszaéléseket vizsgáló szervek fókuszába.

Az Ellenpont szerint az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) eljárása összefügghet azzal, hogy a miniszter felülírta a Védelmi Beszerzési Ügynökség (DPA) vezetőjének szerződéshosszabbítását, miközben a DPA feladata épp a fegyverbeszerzések átláthatóságának erősítése lett volna. A tárcánál közben más, nagy összegű beszerzési visszaélések gyanúja is felmerült.

Umerov családjához a következő luxusingatlanok köthetők:

  1. Egy 137,4 négyzetméteres bérelt lakás Floridában. Umerov a vagyonnyilatkozatában azt állítja, hogy felesége, Lejla Umerova 2019. október 1-jétől bérel egy 137,4 négyzetméteres lakást az Egyesült Államokban. A nyilatkozat szerint ezt az ingatlant a titkár maga és három gyermeke is használja.
  2. Egy 134,5 négyzetméteres lakás Floridában. A civilek forrásai szerint 2018. szeptember 8. és 2019. május 4. között Umerov titkárának felesége is be volt jelentve ebbe a lakásba. Ugyanezt a címet adta meg az amerikai jogosítványának 2019-es megújításakor is.
  3. Egy floridai lakás. Ide Umerov apja, Enver Umerov volt bejelentve. Az ingatlan becsült értéke 1,2 millió dollár, a bérleti díj 7,2 ezer dollár. Ingatlanértékesítési oldalak azt mutatják, hogy a lakás 450 négyzetméteres, két hálószobával és két fürdőszobával rendelkezik.
  4. Egy manhattani lakás New Yorkban. Az ukrán politikus 2015. november 6-tól 2025. júliusáig volt bejelentve egy 90,2 négyzetméteres, kétszobás lakásba New Yorkban, Manhattanben. Ugyanebbe a lakásba volt bejelentve 2015 novemberétől 2025 augusztusáig Umerov testvére, Aszlan Omer Kirimli is.
  5. Egy 257,1 négyzetméteres villa Floridában. Umerov felesége 2017. október 10-től 2025. júliusáig volt bejelentve ebbe a villába. Ugyanehhez a címhez van rendelve a nő amerikai telefonszáma is. De 201-ben Umerov lakcímeként is ez az ingatlan szerepelt.
  6. Egy 167,2 négyzetméteres villa Floridában. Ide van bejegyezve az a cég, amelyből Umerov felesége évente több mint egymillió hrivnya jövedelemhez jut.
  7. Egy floridai villa. A kiszivárgott nemzetközi cégadatok szerint ide jegyezték be Aszlan Omer Kirimli, Umerov testvérének vállalkozását.
  8. Egy 212 négyzetméteres villa Floridában. Az adatbázis szerint 2017 augusztusától 2025 januárjáig ide szólt Umerov testvérének lakcíme.

