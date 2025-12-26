Sikeresen használják az ukránok a támogatást

Újabb, nem meglepő korrupciós botrány robbant ki Ukrajnában. Most éppen Rusztem Umerov volt védelmi miniszterről derült ki, hogy családjához és rokoni köréhez nyolc amerikai luxusingatlan köthető.

Tovább dübörög a korrupciós gépezet Ukrajnában. Az országnak utalt külföldi támogatás minden fillérje jó helyre megy, fogalmaz a botrány kapcsán a Mandiner.

Az Ukrán Korrupcióellenes Központ elnevezésű civil szervezet kiszivárogtatott adatai nyomán az Ellenpont arról ír, hogy az ukrán békedelegációt a legutóbbi tárgyalásokon az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkáraként vezető politikus az eddig kitudódott visszaélései ellenére sem tűnt el a hatalom közeléből.

A cikk felidézi Umerov védelmi miniszteri időszakát és az előzményeket:

elődje, Olekszij Reznyikov menesztését a hadsereg ellátásához kapcsolódó túlárazási ügyek kísérték,

Umerov pedig 2025 elején került visszaéléseket vizsgáló szervek fókuszába.

Az Ellenpont szerint az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) eljárása összefügghet azzal, hogy a miniszter felülírta a Védelmi Beszerzési Ügynökség (DPA) vezetőjének szerződéshosszabbítását, miközben a DPA feladata épp a fegyverbeszerzések átláthatóságának erősítése lett volna. A tárcánál közben más, nagy összegű beszerzési visszaélések gyanúja is felmerült.

Umerov családjához a következő luxusingatlanok köthetők: