Oroszország teljesen váratlan beismerést tett

Oroszország elhalasztja a külföldi fegyverszállításokat, mivel a saját csapatainak az ellátása az elsődleges – közölte teljesen váratlanul az Oroszországi Föderáció első miniszterelnök-helyettese.

Az orosz fegyverek exportjának leállítása viszonylag direkt betekintést enged az ukrán front valódi történéseire.

Megszületett az ígéret a háború utáni időszakra is. De addig még várniuk kell a megrendelőknek az orosz fegyverek leszállítására. Most egyszerűen nem fér bele, hogy ne az orosz katonákhoz jusson minden felszerelés.

A meglepően szókimondó fejleményt Gyenyisz Manturov tette, aki egészen pontosan úgy fogalmazott az Interfax tudósítása szerint, hogy az Oroszország által exportszerződések keretében vállalt fegyver- és haditechnikai szállításokat kényszerűen elhalasztják, mivel

a prioritás a csapatok ellátása.

Az első miniszterelnök-helyettes ugyan nem mondta ki, de természetesen az ukrán fronton bevetett orosz erőkről van szó, hívta fel a figyelmet a VG.

Rossz hírt közöltek Putyinék a szövetségeseikkel

Manturov a döntést azzal magyarázta, hogy nagyon sok megkeresés érkezik orosz fegyverek iránt. Csakhogy az orosz állam immáron a védelmi minisztérium feladatait helyezi előtérbe, így természetesen kénytelenek némileg elhalasztani a baráti országoknak szánt szállítási terveiket.

Hogy kiket érint a rossz hír, az nincs nevesítve. De számos olyan állam van, amely nem alkalmaz szankciókat az orosz gazdasággal szemben és amelyek rendelhettek Moszkvától hadifelszerelést saját céljaikra. Így akár

India,

Kína,

Venezuela,

Törökország,

több afrikai

és a közel-keleti ország,

valamint a FÁK

is rajta lehetnek a listán. Manturov ugyanakkor azt is ígérte a Rosszija 24 (VGTRK) televíziós csatornának adott interjújában, hogy ez az időszak nem tart sokáig, a jövőben pedig biztosan fokozni fogják a haditechnikai együttműködést.

Érdekesség, hogy az orosz állami fegyverexportőr, a Rosoboronexport rendelésállománya – amennyiben lehet hinni a nyilvános adatoknak – meghaladta a 60 milliárd dollárt, ami a vállalat történetének legnagyobb értéke.

Brutális üzlet az orosz fegyverexport

A külföldi termelési projektekről ismert egy 7,62 mm-es lőszergyár első szakaszának befejezése Venezuelában. A létesítmény várhatóan évi 70 millió töltényt fog gyártani a mindkét országra nehezedő szankciók ellenére.

De az oroszok a különböző fegyverbemutatókon számos eszközzel házaltak, például tankokkal, szállító helikopterekkel, légvédelmi rendszerekkel, irányított rakétákkal, kézifegyverekkel és drónokkal is.

Az első miniszterelnök-helyettes már a háború utáni időszakra is kitért. „Természetesen a diverzifikációra vonatkozó programot sem vetjük el. Ezért ugyanezeken a gyártókapacitásokon polgári célú termékeket is elő fogunk állítani” – állította.

Ez tehát arra utalt, hogy a jelenleg csúcsra járatott védelmiipari termelést az ukrán konfliktus lezárását követően részben átállítják civil kapacitásokra. Ehhez kapcsolódóan viszont azt is meg kell jegyezni, hogy bizonyos elemzők szerint az ukrajnai háború befejezése után az éves fegyverexport majd eléri a 15–17 milliárd dollárt, mert a fegyvergyártást nem lassítják, csak a tengerentúli piacok felé irányítják át.