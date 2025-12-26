Nincs elég önkéntes, visszaállíthatják a sorkatonaságot

Thomas Röwekamp, a német Bundestag védelmi bizottságának elnöke szerint még ebben a törvényhozási ciklusban vissza kell térni a sorkatonasághoz, mert önkéntes alapon nem biztosítható a Bundeswehr szükséges létszámnövelése – közölte az AFP .

A CDU-s politikus a Weltnek adott nyilatkozatában úgy fogalmazott: kétségei vannak afelől, hogy pusztán a vonzóbb önkéntes szolgálati feltételek elegendők lesznek a haderő létszámának növeléséhez.

Röwekamp szerint a parlament 2027-ben vizsgálja majd meg, elérhetők-e a kitűzött célok. A létszámbővítés mellett ugyanis a Bundeswehrnek évente 20–30 ezer katonát is pótolnia kell, akik kilépnek az aktív állományból. Ha a sorkatonaság visszatér, a kiválasztásnál a véletlenszerű sorsolást tartaná a „legátláthatóbbnak és legigazságosabbnak”. Úgy vélte, a hagyományos fizikai alkalmassági kritériumok részben elavultak, mert például a túlsúly nem zárja ki, hogy valaki jó drónpilóta legyen, és 18 éveseknél a jövőbeli igények – például az IT-szakértői utánpótlás – alapján is nehéz előre szelektálni.

A német törvényhozás és a tartományi kamara a múlt héten fogadta el az új, önkéntességre épülő szolgálati modellt, amely az új évben indul. Ennek részeként minden 18 éves német kérdőívet kap a motivációról és alkalmasságról; a 2008-as évjárattal kezdik. A férfiaknak kötelező a kitöltés, a nőknek önkéntes. A reform hátterében a NATO új követelményei állnak: Németországnak 2035-ig válság- és háborús helyzetben mintegy 460 ezer katonát kell tudnia kiállítani az emelt orosz fenyegetésre hivatkozva.

