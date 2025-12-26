Nigériában a szélsőségesek gyakran veszik célba a keresztény gyermekeket

Az üldözött keresztény közösségek védelmében az Egyesült Államok éjszaka légicsapásokat hajtott végre az ISIS terrorszervezet állásai ellen, Észak-Nigéria Sokoto államában – közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára pénteken Facebook-oldalán.

Azbej Tristan azt írta: ezeket a közösségeket a magyar kormány 2019 óta humanitárius eszközökkel támogatja, a világon elsőként nyújtva célzott, életmentő segítséget a hitük miatt üldözötteknek. A Hungary Helps – Magyarország segít Program keretében az állandó terrorfenyegetettségben élő katolikus egyház életmentő ellátást biztosító intézményeit, valamint iskoláinak újjáépítését támogatja a kormány olyan térségekben, ahol a szélsőségesek különösen gyakran a keresztény gyermekeket veszik célba – tette hozzá.

Az államtitkár emlékeztetett: áprilisban – hosszas biztonsági előkészítést követően – humanitárius missziót vezetett Sokotóba, hogy személyesen mérje fel az ott élő közösségek helyzetét és a további segítségnyújtás lehetőségeit. A helyszínen keresztény és muszlim egyházi vezetőkkel, valamint a helyi hatóságok képviselőivel egyeztetett, és közvetlenül tapasztalta meg a helyzet súlyosságát. Bár – mint mondta – a mérsékelt muszlim vezetők a békés együttélésre törekednek, látogatása során megtámadott és felgyújtott keresztény templomokat és intézményeket látott, belső menekültekkel és gyászoló családokkal találkozott. Az egyház ilyen körülmények között is vallási hovatartozástól függetlenül segíti a rászorulókat, és hálás Magyarország támogatásáért, amely enyhíti a szenvedést és segíti a szülőföldön maradást – tette hozzá.

A mostani események világosan mutatják: a keresztény közösségek védelme ismét hangsúlyos elemévé vált a nemzetközi politikai gondolkodásnak – hangsúlyozta Azbej Tristan. Magyarország ebben továbbra is következetes: „a segítséget oda visszük, ahol a baj van” – fogalmazott.