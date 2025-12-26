2026. január 8., csütörtök

Moszkva segíthette Phenjant atom-tengeralattjáróhoz

A feltételezés szerint technológiát adtak, cserébe katonát és fegyvert kértek az ukrajnai háborúhoz

 2025. december 26. péntek. 19:33
Oroszország feltehetően technológiai segítséget nyújthatott Észak-Koreának első nukleáris meghajtású tengeralattjárója megépítéséhez, és ezt Moszkva a Pjangjangtól kapott katonai támogatással és fegyverszállításokkal „fizettetheti meg” – írta a New York Times azok után, hogy Kim Dzsongun bemutatta a haditengerészete új büszkeségét.

Phenjan valószínűleg nem saját erejéből hozta össze a minőségi ugrást
Fotó: STR / KCNA VIA KNS / AFP

A cikk egy, a Koreai Nemzeti Egyesítési Intézethez kötődő észak-koreai haderővel foglalkozó szakértő, Hon Min felvetését idézi, aki szerint az oroszok műszaki tudással segíthették a programot.

Hon a nyilvánosságra került felvételek alapján azt állítja: a készre hegesztett, zárt hajótest arra utal, hogy a tengeralattjáróba már beépíthették a nukleáris reaktort. Az észak-koreai sajtó december 25-én közölt fotókat a hajóról, amelyet Kim Dzsong Un személyesen hookup látogatás keretében szemlézett meg. Pjongjang korábban azt közölte, hogy „stratégiai irányított rakétákkal” felszerelt, nukleáris tengeralattjárót épít, és a beszámoló szerint a mintegy 8700 tonnás jármű új, „titkos” víz alatti fegyvereket is kaphat.

A háttérben a lap szerint az is állhat, hogy Észak-Korea új védelmi irányvonalat hirdetett: a nukleáris és a hagyományos fegyveres erők párhuzamos fejlesztését, miközben drónfegyvereket is teszteltek, és Kim a közlések szerint a mesterséges intelligenciával támogatott képességek erősítését is szorgalmazta.

