Moszkva nem fogadja el a 20 pontos tervet

Az ukrán fél által hangoztatott, 20 pontból álló béketerv „radikálisan eltér” attól a kerettől, amelyről Oroszország és az Egyesült Államok az elmúlt hetekben tárgyalt – mondta Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes az orosz „60 perc” című tévéműsorban – írta a Kommerszant .

Rjabkov szerint Washington elfogadta, hogy az Anchorage-ben lefektetett, közös alapelvek jelentik a tárgyalások határait, és ezeket kell „konkrét tartalommal megtölteni”. A diplomata hangsúlyozta: Moszkva nem lát lehetőséget ezen keretek túllépésére, mert akkor „nemcsak ingatag megállapodásról lenne szó, hanem egyáltalán semmilyen megállapodás nem jönne létre”.