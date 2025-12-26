2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Moszkva nem fogadja el a 20 pontos tervet

A Kreml szerint a javaslat „radikálisan” eltér az orosz-amerikai tárgyalásokon rögzített irányvonaltól

MH
 2025. december 26. péntek. 19:18
Megosztás

Az ukrán fél által hangoztatott, 20 pontból álló béketerv „radikálisan eltér” attól a kerettől, amelyről Oroszország és az Egyesült Államok az elmúlt hetekben tárgyalt – mondta Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes az orosz „60 perc” című tévéműsorban – írta a Kommerszant.

Moszkva nem fogadja el a 20 pontos tervet
Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes
Fotó: AFP/Sputnik/Maksim Blinov

Rjabkov szerint Washington elfogadta, hogy az Anchorage-ben lefektetett, közös alapelvek jelentik a tárgyalások határait, és ezeket kell „konkrét tartalommal megtölteni”. A diplomata hangsúlyozta: Moszkva nem lát lehetőséget ezen keretek túllépésére, mert akkor „nemcsak ingatag megállapodásról lenne szó, hanem egyáltalán semmilyen megállapodás nem jönne létre”.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink