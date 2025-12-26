Külföld
Moszkva nem fogadja el a 20 pontos tervet
A Kreml szerint a javaslat „radikálisan” eltér az orosz-amerikai tárgyalásokon rögzített irányvonaltól
Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes
Fotó: AFP/Sputnik/Maksim Blinov
Rjabkov szerint Washington elfogadta, hogy az Anchorage-ben lefektetett, közös alapelvek jelentik a tárgyalások határait, és ezeket kell „konkrét tartalommal megtölteni”. A diplomata hangsúlyozta: Moszkva nem lát lehetőséget ezen keretek túllépésére, mert akkor „nemcsak ingatag megállapodásról lenne szó, hanem egyáltalán semmilyen megállapodás nem jönne létre”.