Moszkva alkut ajánlott Macronnak

Dmitrij Peszkov szóvivő bejelentette, hogy Moszkva javaslatot tett Franciaországnak a kémkedéssel vádolt Laurent Vinatier ügyében, és most már „a franciáknál a labda” – közölte az AFP .

Vinatier civil szakértőként a svájci Humanitárius Párbeszéd Központnál (HD) dolgozik, Oroszország és a volt szovjet térség egyik szakértője, és orosz felesége van. 2024 júniusában vették őrizetbe, majd októberben három év börtönre ítélték, amit egy büntetőtelepen kell letöltenie, mert a vád szerint az orosz hadseregről gyűjtött információkat anélkül, hogy „külföldi ügynökként” regisztrált volna. Az orosz hatóságok időközben újabb, akár 20 évvel büntethető vádpontokat is kilátásba helyeztek.

A francia elnöki hivatal szerint Emmanuel Macron „a legnagyobb figyelemmel” követi az ügyet, és „teljes erejével” Vinatier mielőbbi szabadon bocsátásán dolgozik. Párizs egyébként önkényesnek tartja fogva tartását. Az ügyvéd, Frédéric Belot „óvatosan optimistának” nevezte a hangulatot, és nem zárta ki egy fogolycsere lehetőségét sem. Vinatier családja abban reménykedik, hogy a férfit január 7-én, az ortodox karácsonyra engedhetik szabadon.

Érdemes megemlíteni, hogy a Kreml azután küldött jelzést a férfi ügyében, hogy Macron közölte: véget kell vetni annak, hogy Európa nem tárgyal az oroszokkal.