Megtámadták a Krímet az ukránok
A félszigetet és a tengerpartot is célba vették
Ukrán katonák drónt indítanak (képünk illusztráció)
Fotó: Anadolu via AFP/Diego Herrera Carcedo
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint 14 pilóta nélküli repülőeszközt magán a félszigeten, további 10-et pedig a Fekete-tenger feletti légtérben semmisítettek meg.
A tárca sérülésekről vagy földi károkról nem közölt részleteket. Korábban a régió vezetőjének tanácsadója, Oleg Krjucskov arról is beszélt, hogy a lakosságot hamis, mesterséges intelligenciával generált „rendeletekkel” próbálják megtéveszteni.