Előd

Külföld

Megtámadták a Krímet az ukránok

A félszigetet és a tengerpartot is célba vették

MH
 2025. december 26. péntek. 16:10
Négy óra alatt összesen 24 ukrán drónt lőttek le a Krím és a Fekete-tenger felett – írta a Lenta.ru.

Ukrán katonák drónt indítanak (képünk illusztráció)
Fotó: Anadolu via AFP/Diego Herrera Carcedo

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint 14 pilóta nélküli repülőeszközt magán a félszigeten, további 10-et pedig a Fekete-tenger feletti légtérben semmisítettek meg.

A tárca sérülésekről vagy földi károkról nem közölt részleteket. Korábban a régió vezetőjének tanácsadója, Oleg Krjucskov arról is beszélt, hogy a lakosságot hamis, mesterséges intelligenciával generált „rendeletekkel” próbálják megtéveszteni.

