Ismét tűzfészekké válhat Afganisztán

Tádzsikisztán szerint újabb fegyveres incidens történt az afganisztáni határ mentén, a legutóbbi összecsapásban öt ember halt meg – írta a Guancha . December 23-án késő este három, terrorcsoporthoz sorolt fegyveres lépett át illegálisan Afganisztán felől a Hatlon tartományban fekvő egyik határmenti faluba, ahol egy határőrállás elleni támadásra készültek

A tadzsik határőrség másnap bemérte a helyzetüket, a csoport nem adta meg magát, tűzharc alakult ki, amelyben mindhárom fegyverest, de két tadzsik határőrt is megöltek. A harcok után több fegyvert, robbanószert, éjjellátót és más katonai felszerelést foglaltak le.

A közlemény hangsúlyozza, hogy ez az elmúlt egy hónap harmadik olyan esete, amikor Afganisztán felől illegális határátlépéshez, fegyveres támadáshoz vagy terrortevékenységhez köthető incidens történt, civil és katonai áldozatokkal. November végén két, a kínai állampolgárok ellen irányuló támadás rázta meg a határtérséget: előbb három kínai munkás halt meg és egy megsebesült a Hatlon tartományban, majd néhány napra rá a Gorno–Badahsán régióban újabb két kínait öltek meg; az egyik akció során drónról dobtak le kézigránátot. Peking ezután felszólította a tádzsik vezetést, hogy erősítse meg a biztonsági intézkedéseket a kínai cégek és állampolgárok védelmére, a Sanghaji Együttműködési Szervezet pedig közös nyilatkozatban ítélte el az Afganisztán felől kiinduló támadásokat.

Dusanbe az afgán tálib vezetést azzal vádolja, hogy nem teljesíti nemzetközi kötelezettségeit, és nem tesz eleget a határ menti biztonság garantálásáért, illetve a fegyveres csoportok felszámolásáért. A tádzsik határőrség közölte: képesek megvédeni az államhatárt, és a jövőben is „határozottan” fognak reagálni minden, Afganisztán felől érkező terrorista vagy csempésztevékenységre.