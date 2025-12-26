Ezért lett zsákutca az F–22 Raptor

Az F–22 Raptor kiválóan alkalmas légi fölény kivívására, mégis „rossz időben” jelent meg, ezért vált gyakorlatilag feleslegessé – írta a National Interest .

A lap felidézte: a 2005-ben rendszeresített, első ötödik generációs vadászgép gyártását már 2011-ben leállították, így az eredetileg tervezett 750 helyett mindössze 187 példány készült.

A cikk szerint a lopakodó gépet egy nagyhatalmi légi háború logikája szerint tervezték, miközben az USA Irakban és Afganisztánban gyengén felfegyverzett ellenfelekkel harcolt, ahol ilyen típusú vadászgépre alig volt szükség. Ennek jele az is, hogy a Raptor évtizedekig alig jutott éles bevetéshez: első harci alkalmazására 2014-ben került sor szíriai célpontok ellen, első „levegő–levegő” találkozására pedig csak 2023-ban, amikor egy kínai megfigyelő-léggömböt lőtt le az USA keleti partjai felett.

A beszámoló azt is megemlíti, hogy a Lockheed Martin most a kiképzésre használt, régebbi Block 20-as F–22-esek modernizálását tervezi, de a típus jövőjét már egyértelműen a következő generációs amerikai vadászprogramok határozzák meg.