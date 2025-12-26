Európa januárban véglegesítheti az Ukrajnának szánt garanciákat

Ukrajna európai szövetségesei januárban újabb egyeztetésen véglegesíthetik a Kijevnek szánt biztonsági garanciákat a tűzszünet utáni időszakra – közölte az Euractiv .

Az Élysée-palota forrása szerint mindez a „hajlandók koalíciója” keretében zajlik, vagyis azon országok csoportjában, amelyek konkrét, hosszú távú biztonsági kötelezettségeket vállalnának Ukrajna érdekében. A csomag része lehet a külföldi csapatok esetleges ukrajnai jelenléte is, amelyet operatív részletekig kidolgozott formában akarnak rögzíteni.

A kezdeményezés szorosan kapcsolódik ahhoz a 20 pontos béketervhez, amelyet Washington és Kijev több tárgyalási forduló után dolgozott ki, és amely jelenleg Moszkva előtt fekszik. Párizs hangsúlyozta: Ukrajna, Európa és az Egyesült Államok közös állásponton vannak, most Oroszországtól várnak egyértelmű választ. Közben tovább folynak az egyeztetések a garanciák tartalmáról: szó van a csapatok jelenlétéről, a hosszú távú pénzügyi támogatásról, a fegyverszállításokról és más elrettentő mechanizmusokról.

A háttérben továbbra is a területi kérdés a legélesebb vita: amerikai javaslat szerint az ukrán csapatoknak ki kellene vonulniuk a Donbász bizonyos részeiről, amit Volodimir Zelenszkij több alkalommal elutasított. Az ukrán elnök szerint igazságos kiindulópont lehetne a frontvonal jelenlegi állásának befagyasztása, miközben jogilag kötelező erejű biztonsági garanciákat kér, lehetőleg az amerikai Kongresszus jóváhagyásával.