Elfogadták Japán rekordméretű fegyverkezési tervét

Japán kormánya jóváhagyta a 2026-os pénzügyi évre szóló, 9 billió jent is meghaladó, rekordmagas védelmi költségvetést, amellyel el akarja érni a GDP 2 százalékának megfelelő katonai kiadási szintet – közölte az AP .

A csomag 9,4 százalékos növekedést jelent, és elsősorban a „visszacsapó képesség” és a partvédelem erősítését célozza nagy hatótávolságú cirkálórakétákkal és pilóta nélküli rendszerekkel.

A tervek szerint 970 milliárd jen jut távolsági rakétákra, köztük a mintegy 1000 kilométeres hatótávolságú, továbbfejlesztett Type–12-es rakétákra, amelyeket először a délnyugati szigeteken telepítenek. Tokió emellett 100 milliárd jent költ egy „SHIELD” nevű, légi, felszíni és víz alatti drónokból álló rendszer kiépítésére, részben import eszközökre támaszkodva.

A kormány az indoklásban Kínát nevezi a fő stratégiai kihívásnak, külön kiemelve a tajvani forgatókönyvet és a kínai repülőgéphordozók japán vizekhez közeli gyakorlatait. Párhuzamosan Japán brit és olasz együttműködésben ötödik generációs vadászgépet fejleszt, miközben a megnövelt védelmi kiadásokat vállalati, dohány- és később jövedelemadó-emelésekkel kívánja finanszírozni, ami belpolitikai vitákat vetít előre.