Külföld

A NATO-főtitkár ezt tartja Trump egyik legnagyobb érdemének

Rutte szerint az európaiaknak egy 80 éve nem látott háborúra kell készülniük, és ezért többet kell költeniük a védelmükre

 2025. december 26. péntek. 12:24
Mark Rutte NATO-főtitkár szerint az a döntés, hogy a tagállamok 2035-re a GDP öt százalékára emelik védelmi kiadásaikat, Donald Trump amerikai elnök egyik legnagyobb külpolitikai eredménye – írta az Abendzeitung München.

A NATO-főtitkár ezt tartja Trump egyik legnagyobb érdemének
Mark Rutte, a NATO főtitkára
Fotó: AFP/John Thys

Rutte a lap kérdésére úgy fogalmazott: szerinte ez „Trump külpolitikájának egyik legnagyobb vívmánya jelenleg”.

A főtitkár korábban arról beszélt, hogy az európaiaknak olyan háború lehetőségére kell felkészülniük, amilyet a nagy- és dédszüleik éltek át, és ismét felszólította a NATO-országokat, hogy növeljék védelmi kiadásaikat.

A cikk emlékeztet: június 25-én a szövetség tagállami vezetői megállapodtak abban, hogy 2035-ig fokozatosan a GDP öt százalékára emelik védelmi költéseiket. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter erre reagálva azt mondta, a NATO katonai kiadásainak növekedése érdemben nem befolyásolja Oroszország biztonságát.

