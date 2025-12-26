Külföld
A NATO-főtitkár ezt tartja Trump egyik legnagyobb érdemének
Rutte szerint az európaiaknak egy 80 éve nem látott háborúra kell készülniük, és ezért többet kell költeniük a védelmükre
Rutte a lap kérdésére úgy fogalmazott: szerinte ez „Trump külpolitikájának egyik legnagyobb vívmánya jelenleg”.
A főtitkár korábban arról beszélt, hogy az európaiaknak olyan háború lehetőségére kell felkészülniük, amilyet a nagy- és dédszüleik éltek át, és ismét felszólította a NATO-országokat, hogy növeljék védelmi kiadásaikat.
A cikk emlékeztet: június 25-én a szövetség tagállami vezetői megállapodtak abban, hogy 2035-ig fokozatosan a GDP öt százalékára emelik védelmi költéseiket. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter erre reagálva azt mondta, a NATO katonai kiadásainak növekedése érdemben nem befolyásolja Oroszország biztonságát.