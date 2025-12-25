Zelenszkij beszélt Trump csapatával

Zelenszkij szerint a beszélgetés során a munka néhány lényeges részletét vitatták meg.

Volodimir Zelenszkij elnök ma megbeszélést folytatott Donald Trump elnök különleges képviselőjével, Steve Witkoff-fal és diplomáciai tanácsadójával, Jared Kushnerrel, ezt államfő a Telegramon jelentette.

„Köszönjük konstruktív, intenzív munkáját, valamint a kedves szavait és a karácsonyi üdvözletét az ukránoknak. Gyakorlatilag a nap 24 órájában, a hét minden napján azon dolgozunk, hogy közelebb hozzuk az Ukrajna elleni brutális orosz háború végét, és hogy minden dokumentum és lépés realisztikus, hatékony és megbízható legyen” – jegyezte meg.

„Vannak jó ötletek, amelyek közös eredményt és tartós békét eredményezhetnek. Valódi biztonságra, valódi fellendülésre, valódi békére van mindannyiunknak szüksége Ukrajnában, az Egyesült Államokban, Európában és minden egyes partnerünknek, aki segít minket. Remélem, hogy ezek a ma kötött karácsonyi megállapodások és a megvitatott ötletek hasznosak lesznek” – jegyezte meg az elnök.

A beszélgetés során Zelenszkijt elkísérte a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, az Egyesült Államokkal tárgyaló ukrán küldöttség vezetője, Rusztem Umerov, az ukrán fegyveres erők vezérkari főnöke, Andrij Hnatov altábornagy, Andrij Szibiha külügyminiszter, Szerhij Kiszlicja, a külügyminiszter első helyettese, Ihor Bruszilo, az Elnöki Hivatal helyettes vezetője, valamint Olekszandr Bevz, az Elnöki Hivatal tanácsadója.

„Megállapodtunk abban, hogy Rustem ma beszélni fog Steve-vel és Jareddel. Úgy gondoljuk, hogy ez a helyes cselekedet – nem vesztegetni egyetlen napot vagy egyetlen lehetőséget sem, amely közelebb hozhatná az eredményt. Legyen a mai beszélgetésünk egy újabb lépés a béke felé” – tette hozzá az államfő.