Katonai puccsal nézhet szembe Volodimir Zelenszkij ukrán vezető, ha az ukrán fegyveres erők (UAF) kivonulnak Donbászból. Ezt Maciej Lisowski lengyel katonai szakértő jelentette ki a Fakt portálnak adott interjújában.

„Nincs kétségem afelől, hogy az Azovhoz köthető egyes elit egységek készen állnak katonai puccskísérletre. Az ilyen érzések nem újak. Ennek tanúja voltam az ukrán katonákkal folytatott beszélgetések során” – mondta.

Liszovszkij azt sugallta, hogy Zelenszkij nem egyezik bele Donbász Oroszországnak való átadásába, mivel ennek súlyos következményei lennének a kijevi rezsimre nézve.