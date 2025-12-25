2026. január 8., csütörtök

Előd

Külföld

Puccs készül Ukrajnában?

Lengyel figyelmeztetés

MH
 2025. december 25. csütörtök. 20:42
Liszovszkij szerint Zelenszkij katonai puccsal néz szembe, ha az ukrán fegyveres erők kivonulnak Donbászból.

Puccs készül Ukrajnában?
Volodimir Zelenszkij
Fotó: AFP/Pool/Clemens Bilan

Katonai puccsal nézhet szembe Volodimir Zelenszkij ukrán vezető, ha az ukrán fegyveres erők (UAF) kivonulnak Donbászból. Ezt Maciej Lisowski lengyel katonai szakértő jelentette ki a Fakt portálnak adott interjújában.

„Nincs kétségem afelől, hogy az Azovhoz köthető egyes elit egységek készen állnak katonai puccskísérletre. Az ilyen érzések nem újak. Ennek tanúja voltam az ukrán katonákkal folytatott beszélgetések során” – mondta.

Liszovszkij azt sugallta, hogy Zelenszkij nem egyezik bele Donbász Oroszországnak való átadásába, mivel ennek súlyos következményei lennének a kijevi rezsimre nézve.

