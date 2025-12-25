Oroszországnak a NATO-ban a helye?

A korábbi amerikai elnök Oroszországot a Nyugat részének nevezte, Putyin pedig sérelmezte, hogy mégis ki vannak rekesztve a NATO-ból – és ez csak a jéghegy csúcsa a nyilvánosságra került dokumentumban.

Az amerikai George Washington Egyetemen működő NGO, a Nemzetbiztonsági Archívum (National Security Archive) nyilvánosságra hozta egy 2001-es beszélgetés jegyzőkönyvét, amely Vlagyimir Putyin orosz és George W. Bush amerikai elnök között zajlott le.

A beszélgetés során Bush akkori elnök többek között kijelentette: "Oroszország a Nyugathoz tartozik, nem ellenség. 50 év múlva Kína nagy problémává válhat. Oroszország érdekei a Nyugathoz kötődnek. És nektek is a Nyugat példáját kellene követnetek: jogállamiság, vállalkozói szellem, sajtószabadság.”

Putyin pedig azt mondta, sosem tartotta fenyegetésnek az Egyesült Államokat, még a hidegháború alatt sem - írta meg a Mandiner.

Mint az orosz elnök a dokumentum szerint fogalmazott: „Ismeri az álláspontunkat. Fontos kijelentést tett, amikor azt mondta, hogy Oroszország nem ellenség. Amit az elkövetkező 50 évről mondott, az fontos. Oroszország európai és többnemzetiségű, mint az Egyesült Államok. El tudom képzelni, hogy szövetségesek leszünk. Csak súlyos szükség esetén köthetünk másokkal szövetséget. De úgy érezzük, hogy kirekesztettek vagyunk a NATO-ból. Ha Oroszország nem tagja ennek, természetesen kirekesztettnek érzi magát. Miért van szükség a NATO bővítésére?”

Az orosz elnök felidézte azt is: „1954-ben a Szovjetunió csatlakozási kérelmet nyújtott be a NATO-hoz. Megvan a dokumentum.”

Erre az amerikai elnök csupán annyit reagált: „Ez érdekes.”

Putyin ezután rámutatott arra is: 1954-ben a NATO négy konkrét okból adott elutasító választ.

Az osztrák rendezés hiánya,

a német rendezés hiánya,

Kelet-Európa totalitárius ellenőrzés alatt tartása,

valamint amiatt, hogy Oroszországnak együtt kell működnie az ENSZ leszerelési folyamatában.

Putyin úgy vélekedett 2001-ben, hogy az 1954-ben megszabott feltételek addigra hiánytalanul teljesültek, ezért az orosz elnök megjegyezte: „Ororszország akár szövetséges is lehetne”.