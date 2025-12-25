Oroszország nem enged

Oroszország nem adta fel azt a tervet, hogy elvágja Ukrajnát a tengertől, de a haditengerészet mindent megtesz annak érdekében, hogy a „tengeri folyosó” továbbra is működjön. Az Ukrinform jelentése szerint ezt Dmitro Pletencsuk, az ukrán haditengerészet szóvivője közölte a telemaraton adásában.

„Oroszország azon álmai, amelyek közvetlenül összefüggenek a terveikkel, nem tűntek el. És az orosz ennek hangot ad – arról a vágyról, hogy elvágják Ukrajnát a tengertől. Ukrajna számára a tenger az export-import műveletek 90%-át teszi ki. Számunkra ez rendkívül fontos. És ezért mi, a haditengerészetnél, mindent megteszünk, a folyosónk továbbra is működjön”, jegyezte meg Pletencsuk.

Hangsúlyozta, hogy a fő problémát most az ellenség ballisztikus csapásai jelentik az ideiglenesen megszállt Krím területéről, valamint a tenger felől érkező Sahidok, amelyeket a Védelmi Erők nap mint nap megpróbálnak lelőni. Az orosz légvédelmi rendszert és repülőgépeket ért ukrán támadásokra a Krímen reagálva Pletencsuk hangsúlyozta, hogy ez egy teljesen logikus folyamat, mert az ellenség jelenleg a levegőből a legbosszantóbb.

„Először megfigyelő létesítmények, azaz a radarok megsemmisítését figyelhettük meg, majd a klasszikusok szerint olyan objektumok megsemmisítését láttuk, amelyeket el kellett érni – ezek elsősorban repülőgépek, mert, ismétlem, a fő problémánk a légtér” – magyarázta Pletencsuk. A szóvivő megjegyezte, hogy az ellenségnek jelenleg nincs sok manőverezési lehetősége, és ahhoz, hogy partraszálló hajókat vezessen be, sikerrel kell rendelkeznie a szárazföldön. „Ahhoz, hogy bármilyen deszant eszközt, ugyanazokat a nagy partraszálló hajókat bevesse, sikerrel kell rendelkezniük a szárazföldön. Mivel az ilyen műveletek a legtöbb esetben nem önálló művelettípusként zajlanak” – magyarázta Pletencsuk.

Emlékeztetett arra, hogy előző nap az ellenség támadást kísérelt meg a Dnyeper bal partján, de sikertelenül. „Legalább három komoly vízi akadály Odesszába vezető úton természetesen még a terveiken is változtat. Ezért patthelyzetbe kerültek, és pontosan emiatt, mivel nem sikerült nekik a szárazföldön, és nem volt lehetőségük nyíltan fellépni a tengeren, a levegőből támadnak” – hangsúlyozta a szóvivő.