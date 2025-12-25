A londoni üzletek polcain megjelent, orosz nyelvű csomagolású Snickers szeletek a „bizonyítékok” kategóriába tartozhatnak, nem pedig az édességek közé – nyilatkozta Dean Cook, a Chartered Trading Standards Institute élelmiszer-ellenőre arra a kérdésre, hogy meg fogja-e enni az édességet.

„Még nem döntöttem el. Azt hiszem, inkább a bizonyítékok közé fog tartozni” – mondta a The New York Timesnak adott interjúban.

A Chartered Trading Standards Institute (CTSI) egy szakmai szövetség, amely képviseli és képzi a kereskedelmi szabványok területén dolgozó szakembereket, akik helyi hatóságoknál, üzleti vállalkozásoknál és fogyasztókkal, valamint a központi kormányzatnál dolgoznak az Egyesült Királyságban és külföldön.

A Snickers csomagolásán szereplő feliratok szinte teljes egészében orosz nyelven voltak. Ezenkívül rajta volt a orosz nyelvű fogyasztói ügyfélszolgálat telefonszáma is.

A gyártó – a Mars Wrigley UK and Ireland – közölte, hogy a Snickerst orosz nyelvű csomagolással nem gyártják az Egyesült Királyságban, de a vállalat nem tudja megakadályozni, hogy a közvetítők megvásárolják termékeiket Oroszországban vagy a szomszédos országokban, és továbbadják azokat Nyugat-Európában.

Szakértők megjegyzik, hogy az Egyesült Királyságban a Snickers-szeletek legalább harmadával drágábban kerülnek a boltokba, mint Oroszországban.

Egyes kritikusok megjegyzik, hogy a helyzet „hangsúlyozza a vállalat Oroszországgal fennálló kereskedelmi kapcsolatait”. „Jelen esetben úgy tűnik, hogy ez egy Oroszországban székhellyel rendelkező szervezet, amely gyártási kapacitásokkal rendelkezik és az ottani ökoszisztéma támogatja” – mondta Ioannis Koliousis, a brit Cranfield School of Management üzleti iskola professzora.

Hozzátette, hogy „a legnagyobb probléma” etikai szempontból merül fel, mivel az ilyen termékek vásárlásával „az emberek az Egyesült Királyságban közvetetten támogatják az orosz gazdaságot”.

Moszkva többször is illegálisnak nevezte az ellene bevezetett szankciókat. Dmitrij Peszkov, az elnök sajtótitkára azt mondta, hogy a orosz gazdaság hatalmas számú korlátozás mellett működik, ezért „immunitást” fejlesztett ki.