Felfoghatatlan az ukrán veszteség

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt nyilatkozta, hogy az orosz háború teljes veszteségét 800 milliárd dollárra becsülik, és reméli, hogy ezt az összeget különféle alapokból elő fogja tudni teremteni a háború utáni újjáépítésre.

Fotó: REMKO DE WAAL / ANP MAG / ANP via AFP

Az államfő ezt újságírókkal folytatott beszélgetése során jelentette be – írja az Ukrinform.

Megjegyezte, hogy a háború végéről szóló alapdokumentum tervezete több tőkealap létrehozását irányozza, mely az ukrán gazdaság helyreállításával, a sérült területek és régiók újjáépítésével, valamint humanitárius kérdésekkel kapcsolatos.

„A cél 800 milliárd dollár előteremtése részvények, támogatások, adósság és magánszektorbeli hozzájárulások révén, hogy segítsék Ukrajnát ” – jegyezte meg az elnök.

Elmondása szerint már van egy elképzelés arról, hogy honnan fognak ezek a források származni.

Az USA és az európai országok egy 200 milliárd dolláros célösszegű tőke- és támogatási alapot hozna létre az Ukrajnába történő átlátható és hatékony befektetések érdekében” – mondta az államfő.

Ez a záradék – mondta – azt is előírja, hogy Ukrajna fenntartja a jogot, hogy kártérítést követeljen Oroszországtól az okozott károkért.

„Az agresszió okozta károk valódi kártalanítására gondolunk. Például most már van egy európai döntésünk 90 milliárd eurós támogatásról két évre. Az európaiak kamatmentes kölcsönt adtak. Jogilag kötelezővé tesszük, hogy 90 milliárdot adunk Európának, amikor Oroszország jóvátételt fizet.

Az Ukrinform beszámolója szerint Volodimir Zelenszkij nyilvánosságra hozta az Ukrajna, az Egyesült Államok, Oroszország és Európa közötti háború végét meghatározó alapdokumentum tervezetének 20 pontját.

Zelenszkij szerint ezen a projekten kívül más, a háború befejezéséhez szükséges dokumentumokat is kidolgoztak. Nevezetesen egy Ukrajna számára biztosítandó biztonsági garanciák multilaterális keretrendszerét, amely egy háromoldalú dokumentum. Ezenkívül Ukrajna és az Egyesült Államok kidolgozott egy dokumentumot a helyreállításról és a gazdasági fejlődésről, amelynek neve Ukrajna jólétének ütemterve.