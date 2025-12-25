Közel a háború vége?

Az ukrajnai háború befejezése akár 90 napon belül is lehetséges, mivel az amerikai és ukrán fél a legtöbb vitás kérdést már rendezte – jelentette ki Matthew Whitaker, az Egyesült Államok NATO-nagykövete a Fox Newsnak adott interjújában. A diplomata úgy vélekedett, hogy a felek közelebb állnak a megoldáshoz, mint valaha, a labda pedig jelenleg Oroszország térfelén pattog.

Whitaker tájékoztatása szerint a tárgyalások középpontjában jelenleg négy dokumentum áll: egy 20 pontból álló béketerv, az ahhoz kapcsolódó többoldalú amerikai biztonsági garanciák, valamint egy háború utáni gazdasági növekedési terv. Az Egyesült Államok tisztában van Ukrajna igényeivel, és most azt próbálják felmérni, hogy Oroszország meddig hajlandó elmenni a kompromisszumok terén.

Volodimir Zelenszkij elnök a konfliktus lezárása érdekében javaslatot tett egy demilitarizált övezet létrehozására Kelet-Ukrajnában. A tárgyalások során azonban továbbra is komoly nézeteltérések mutatkoznak a keleti területek és az orosz megszállás alatt álló zaporizzsjai atomerőmű jövőjét illetően.

Kijev javaslata szerint az atomerőműhöz kapcsolódó Enerhodar városát demilitarizált, szabad gazdasági övezetté alakítanák át. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a végső döntés joga az ukrán népé.

Az ukrán fél ugyanakkor határozottan elutasította a NATO-tagságról való lemondás követelését. Ez a kitétel korábban szerepelt az amerikaiak 28 pontos tervezetében, ám a tárgyalások nyomán a bázisdokumentum terjedelme 20 pontra csökkent - írta meg a Kárpát Hír.