Kaja Kallas szerint elfogadhatatlan

„Az Egyesült Államok döntése, hogy utazási korlátozásokat vezet be európai állampolgárokkal és tisztségviselőkkel szemben, elfogadhatatlan, és szuverenitásunk megkérdőjelezésére irányuló kísérlet” – írja Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az X-en.

Majd hozzátette, hogy „Európa továbbra is megvédi értékeit – a szólásszabadságot, a tisztességes digitális szabályozást és a jogot arra, hogy saját terét maga szabályozza”.

Az uniós főképviselő augusztusban úgy vélekedett az X-en, hogy állítsuk le az orosz állampolgárok számára kiadott turista vízumokat. Európa látogatása kiváltság, nem emberi jog.

A légi közlekedés Oroszországból le van állítva, ami azt jelenti, hogy amíg a schengeni országok vízumokat adnak ki, addig Oroszország szomszédai viselik a terhet (Finnország, Észtország, Lettország – az egyetlen belépési pontok) – írja a mandiner.