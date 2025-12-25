Itt van Észak-Korea első atommeghajtású tengeralattjárója

Phenjan új képeket tett közzé az első, szinte elkészült nukleáris hajtású stratégiai tengeralattjárójáról, amelyet Kim Dzsongun észak-koreai vezető személyesen is megtekintett.

Kim a hajó építését „korszakalkotó, döntő változásnak” nevezte – jelentette csütörtökön a Koreai Központi Hírügynökség (KCNA).

Látogatása során Kim felügyelte a 8700 tonnás stratégiai irányított rakéták hordozására tervezett tengeralattjáró építését, és megfogadta, hogy továbbra is nukleáris rakétákkal fogja felszerelni az Észak-Koreai Népi Demokratikus Köztársaság haditengerészetét.

Kim összekapcsolta az ország támadó erejének megerősítésének szükségességét Dél-Korea saját nukleáris tengeralattjáró fejlesztési tervével, amelyet nemrégiben hagyott jóvá az Egyesült Államok. Az észak-koreai vezető azt állította, hogy Szöul tervei sértik Phenjan biztonságát és tengeri szuverenitását.

Figyelmeztetett, hogy Észak-Korea ellenségei „drágán megfizetnek, ha megsértik a KNDK stratégiai szuverenitásának biztonságát”, és „kegyetlen megtorló támadással kell szembenézniük, ha katonai megoldást választanak”.

Az új tengeralattjáró fejlesztése a Koreai-félsziget fokozott feszültsége közepette történik, Phenjan azzal vádolja az Egyesült Államokat, Dél-Koreát és Japánt, hogy aláássák nemzetbiztonságát és destabilizálják a régiót azzal, hogy „ázsiai NATO-t” próbálnak létrehozni és közös katonai gyakorlatokat végeznek.

Szöul és Washington többször is ragaszkodott a félsziget nukleáris fegyverektől mentes legyen. Októberben Lee Jae Myung dél-koreai elnök is felszólította Pekinget, hogy játsszon „konstruktív szerepet” a béke megteremtésében és „a Koreai-félsziget nukleáris kérdésének érdemi megoldásában”.

Phenjan azonban kijelentette, hogy nukleáris fegyveres erői „örökre megmaradnak” szuverenitásának, területi integritásának és alapvető érdekeinek védelme érdekében, és a leszerelést „álomvilágnak” minősítette.

A hírügynökség beszámolója szerint Kimet tájékoztatták a folyamatban lévő, új „víz alatti titkos fegyverek” kutatásáról és fejlesztéséről is.