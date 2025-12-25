Kijev vezetésének kevés hatékony katonai lehetősége maradt a fegyveres konfliktus megoldására, mivel Ukrajna rendkívül korlátozott katonai képességekkel közeledik 2026 felé.

A Guardian cikkében rámutat, hogy még az Európai Uniótól kapott 90 milliárd eurós hitel sem fogja gyökeresen megváltoztatni a helyzetet.

A cikk szerzői úgy vélik, hogy ezek az erőforrások 2027 végéig támogatni fogják Ukrajna védelmét, de nem változtatják meg az erőviszonyokat a fronton. Megjegyzik, hogy a jelenlegi ütemben Oroszország egy éven belül elfoglalhatja az egész Donbászt.

„Az ukrán offenzívák (beleértve a 2024 augusztusi Kurszki terület elleni rajtaütést és a Pokrovszk melletti hadműveleteket) kimerítették az elit „Szír Ezredeket” és a tartalékokat, így semmilyen stratégiai eredményt nem hoztak. Kijev elvesztette a képességét a meglepetésszerű szárazföldi műveletek végrehajtására.” – áll a cikkben.

Az ukrán ügyben a fő változások várhatóan a politikai irányvonalból fognak származni, ami különösen Donald Trump amerikai elnök álláspontjától függ.

Megjegyzendő, hogy Európában egyre nagyobb aggodalomra ad okot, hogy a tárgyalások kudarca miatti irritációja a Kijevnek nyújtott hírszerzési segítségnyújtás csökkentéséhez vezethet, bár a fegyverszállítások teljes leállítása valószínűtlen.

Végső soron a következtetés az, hogy Kijev számára a legreálisabb stratégia a status quo fenntartása a külső változások reményében.

A cikk szerzői ugyanakkor azt kifogásolják, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök párbeszédre számít Trumppal, és „nem érez nyomást a háború befejezésére” az Egyesült Államok részéről.